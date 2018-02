Política Balanço da política estadual e nacional com Roberto Costa Temer "pula do navio", Globo te dá 15 segundos de cidadania e André segue no topo

TCHAU – O presidente da República, Michel Temer, disse enfaticamente que já fez a parte dele nas reformas e na Previdência. Então já passou da hora dele colocar o pijama.

**

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – Tal iniciativa foi concebida pelo saudoso Ulysses da Silveira Guimarães, líder emblemático do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

**

MAIOR E MELHOR – Em pré-campanha para o Governo do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli está distribuindo formulário para elencar as prioridades de cada um dos 79 municípios do Estado.

**

AINDA NÃO FECHOU QUESTÃO – O deputado estadual George Takimoto, do PSL, ainda não formalizou sua filiação do MDB. Falta tão somente o ajustamento de alguns detalhes.

**

FERMENTO – O número de políticos interessados em compor com o MDB nas eleições de outubro tem aumentado consideravelmente. Já começou a faltar espaço para abrigar tanta gente.

**

TUCANOU – O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, anunciou que vai acompanhar o governador Reinaldo Azambuja e o PSDB em qualquer lugar.

**

REAÇÃO INTELIGENTE – Por conta dos sucessivos reajustes dos combustíveis, caiu consideravelmente o número de abastecimento praticamente em todo o país.

**

EM CASCATA – O Governo, cuja credibilidade está em baixa, ainda não se apercebeu que reajustando os combustíveis praticamente todos outros setores acabam seguindo o mesmo caminho.

**

INCOMPREENSÍVEL – Tão somente quinze segundo de cidadania, conforme estimula o jornalismo da Rede Globo, suscita a seguinte observação: e o restante do tempo serve pra quê?

**

DEU RESULTADO – As inúmeras manifestações protestando sobre a proibição de torcedores no Estádio Pedro Pedrossian – o Morenão, conseguiram sensibilizar o Ministério Público Estadual.

**

ANO DE ELEIÇÃO – O tão sonhado “Brasil melhor para todos” depende tão somente do exercício do voto consciente. Não é fácil. Deixar de votar beneficia quem tem compromisso com a imoralidade.

**

DE VOLTA – Tomou posse no dia 20 de dezembro de 2017 no cargo de deputado federal – vaga aberta com a nomeação de Carlos Marun na Secretaria de Governo -, Fábio Trad reinicia hoje suas atividades na Câmara.

**

PLATÃO – “O homem retrata-se inteiramente na alma; para saber o que é e o que deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual fulge um raio da sabedoria divina.”

**