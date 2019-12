RECEITA Bolo de chocolate com abobrinha Ninguém vai imaginar é que esse bolo tem abobrinha nele

INGREDIENTES

4 abobrinhas descascadas

1 xícara + 1/4 de xícara de farinha de trigo

1/4 xícara de cacau em pó ou chocolate em pó

1 colher de chá de pó de café (expresso de preferência)

1 colher de chá de fermento

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de sal

1 ovo

Meia xícara de açucar mascavo

Meia xícara de açucar refinado

4 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1/4 de xícara de óleo (canola)

1 colher de sopa de extrato de baunilha



MODO DE PREPARO

Preaqueça o forno a 180 graus por cerca de 15 minutos. Rale as abobrinhas na parte mais grossa do ralador, isso vai facilitar a mistura depois, não se preocupe ela vai desaparecer no bolo mas tem a vantagem de usar menos farinha e ter um bolo bem fofinho. Coloque as abobrinhas raladas em uma peneira e aperte para tirar o excesso de água. Em uma tijela grande, misture a farinha, o cacau, o fermento, o bicarbonato de sódio, o café, o sal e misture tudo muito bem. No liquidificador coloque a abobrinha, o ovo, os dois acúcares, a manteiga derretida, o óleo e o extrato de baunilha. Bata bem até tudo ficar homogêneo. Ainda no liquidificador, coloque a mistura "seca" (farinha, cacau, café, etc.) junto com a que você acabou de bater e bata novamente até ficar bem incorporado. Coloque na forma do bolo a mistura e asse, de 30 a 35 minutos são suficientes. Retire do forno, deixe esfriar, depois você pode cortar ele ao meio e rechear com uma ganache de chocolate, creme de avelãs ou cobrir com outra cobertura a seu gosto, por exemplo, uma calda de frutas vermelhas. Ninguém vai imaginar é que esse bolo tem abobrinha nele!