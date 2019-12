RECEITA Coxinha de "Carne de Jaca", uma deliciosa pedida para as festas A "carne" de jaca é neutra, assim como o frango, pega o sabor dos temperos que você der, então capriche bem nos temperinhos

INGREDIENTES

3 dentes de alho picados

1/2 xícara (de chá) de cebola picada

350g (3 xícaras) de carne de jaca

2 colheres (de chá) de orégano desidratado

1/4 de colher (de chá) de cominho em pó

1/4 de colher (de chá) de açafrão em pó (cúrcuma)

1 colher (de sopa) de suco de limão

1/3 de xícara (de chá) de extrato de tomate

2 colheres (de sopa) de azeitonas picadas

1/4 de xícara (de chá) de salsinha e cebolinha picadas

Sal a gosto

Azeite a gosto

MASSA

2 xícaras (de chá) de caldo de legumes (veja a receita aqui)

4 colheres (de sopa) de azeite

1/2 colher (de chá) de sal

2 xícaras (de chá) de farinha de trigo

1 xícara (de chá) de panko ou farinha de rosca vegana, panko ou farinha de mandioca

PREPARO

Antes de tudo, prepare o recheio. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de óleo e refogue o óleo, a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a “carne de jaca”, tempere com sal e com temperos a gosto, eu usei orégano, cominho, limão e açafrão. Refogue por cerca de 3 minutos, adicione o extrato de tomate, as azeitonas e refogue mais um minutinho. Corrija o sal se necessário e desligue. Acrescente a salsinha e cebolinha picadas, misture rapidamente e regue com um fio de azeite. Reserve.

Para a massa: Em uma panela grande em fogo médio, coloque o caldo de legumes, o azeite, o sal e deixe ferver. Quando começar a ferver abaixe o fogo e adicione a farinha de trigo de uma só vez e misture bem. Vai parecer que deu errado, mas é assim mesmo. Misture até virar uma bola de massa firme e pesada, o que vai levar cerca de 3 minutos. Desligue e deixe esfriar por cerca de meia hora.

Coloque esta massa ainda morna, mas que dê para trabalhar com as mãos, sobre um balcão limpo e sove por 5 minutos, até ficar lisa e uniforme.

Divida ela em 8 bolinhas do mesmo tamanho.

Pegue uma bolinha, amasse rapidamente e modele uma espécie de cestinha, com as paredes altas.

Coloque 1 colher de sopa cheia de recheio e feche bem, puxando delicadamente as laterais. Use as palmas das mãos para modelar as coxinhas. Repita o processo com o restante da massa.

Coloque água em um pote largo e fundo e cerca de 1 xícara de panko em um prato raso. Passe as coxinhas na água e em seguida na panko, para empanar.

Frite em óleo limpo e bem quente até ficarem douradinhas e coloque sobre papel toalha para absorver o excesso de óleo.

Veja o vídeo com o modo de preparo abaixo:

DICAS PREPARO

Não deixe este seu recheio muito úmido, senão ficará difícil para fechar as coxinhas.

Estas coxinhas podem ser assadas: asse em forno pré-aquecido a 210ºC por cerca de 40 minutos.

Existem farinhas de rosca veganas, é importante ler a lista de ingredientes e confirmar com o local que produziu. Para ter 100% certeza da procedência do pão, você pode fazer em casa, basta triturar em um processador ou liquidificador um pão duro.

Se quiser sua casquinha ainda mais crocante, você pode molhar suas coxinhas em uma mistura de farinha, água e bicarbonato, que ensinei aqui.

No lugar do caldo de legumes caseiro você pode usar água (inclusive temperar a água com curry, orégano…) ou caldo de legumes industrializado (neste caso 1 tablete e duas xícaras de água).

Ao invés de fazer coxinhas, use este refogado como recheio de salgados, pizzas, ou como acompanhamento de macarrão, nhoque, polenta, purê, escondidinho, torta…