Produção "Big Brother" do agronegócio, site agiliza comércio para o homem do campo

A compra e venda no ramo da agropecuária sempre exigiu muita avaliação, telefonemas, análises e pé na estrada. Muitas vezes os relatos sobre a qualidade do produto, não cumpriam a expectativas do comprador quando visualizado pessoalmente.

Agora, a tecnologia começa a facilitar esse tipo de comércio, com um site que exibe vídeos detalhados e em alta definição do rebanho, das propriedades e diversos outros negócios relacionados ao homem do campo, para que ele economize ou não perca sua viagem, até os mais resistentes já viraram adeptos as mudanças que podem facilitar o seu dia a dia.

“Era acostumado a compra tradicional, feita pelo telefone e depois ia, mesmo com incerteza, até a fazenda para ver se fecharia o negócio. Pois agora já vou até o local com a certeza da compra, apenas para fechar negócio, pois já avaliei todo gado pelo celular ou computador”, conta o produtor rural Renato Fayad, 42 anos, de Presidente Prudente/SP, que agora só negócio após consultar o portal.

Há 22 anos no ramo da pecuária, Renato diz que todos os negócios que fechou recentemente em Mato Grosso do Sul, foi através da ferramenta. “Podem questionar que qualquer um pode fazer isso e mandar pelo celular, mas não é qualquer filmagem, é detalhada e feita por quem conhece do assunto”, completa Fayad.

Outro usuário satisfeito, há 30 anos no ramo, já foi do estilo de compra antigo e hoje usufrui de várias outras vertentes disponíveis no site. “Compro gado pelo site, mas também aproveito para anunciar minha transportadora, caso algum pecuarista não tenha como buscar ou levar o gado, já aproveita e contrata meu serviço” explica Jorge de Sá, 52 anos.

Segundo o produtor e também empresário o site tem encurtado as negociações, ele inclusive até arrendar fazenda, já arrendou através das imagens do site. “Você tem noção do negócio logo de cara pelo vídeo. Tenho aproveitado todos os serviços disponíveis, desde comprar a vender, oferecer o serviço da minha transportadora, até arrendar fazenda, tudo sentado no computador”, relata De Sá.

O idealizador do site, intitulado de “Marassa Agronegócios”, o jovem Mateus Marassa, cresceu vendo seu tio, Carlos, 55 anos trabalhar via telefone e muito pé na estrada e tentou buscar uma alternativa. “Tentei encontrar uma alternativa que aliada a internet economizasse tempo e fosse valorizada. Antigamente, na negociação se ouvia um monte de conversa e chegava lá e não era como esperado. O site foi a forma mais fácil de mostrar com transparência o negócio, pois não se trata de um site de classificados, que o cara entra, joga as informações dele e espera que alguém veja. Nós vamos as propriedades, filmamos o produto em alta resolução e ainda encaminhamos vendas”, explica Mateus.

O “encaminhar” descrito por Marassa, significa manter o contato com produtor, toda vez que chegar algo novo ele receber o aviso, até que a venda seja fechada. “Esse é o diferencial, desde fevereiro quando criamos o site, mantemos o contato com o cliente, se por acaso ele não fechou negócio naquela vez, quem sabe na próxima ele se satisfaça e feche. Diariamente são 2,5 mil a 3 mil acessos e por semana cerca de 2 a 3 negócios fechados”, exalta Mateus.

O projeto conta com dois outros sócios, André Bacchi Buran, 36 anos e Cleiton Vinicius Ineia, 26 anos.

Atualmente, trabalhando com filmagens somente em Mato Grosso do Sul, os próximos passos da Marassa Agronegócios é expandir para outros estados e lançar um aplicativo, que dará mais atenção e irá aproximar ainda mais cliente e ferramenta.

Para conhecer o site, basta acessar http://www.marassaagronegocios.com.br/. Mais informações, pelo (67) 3499-1232