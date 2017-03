Carne de alta qualidade resultado de cruzamento entre Nelore e Senepol Ã© lanÃ§ada em MS

Senepol Meat Carne de alta qualidade resultado de cruzamento entre Nelore e Senepol é lançada em MS



Quem mora ou visita Mato Grosso do Sul já provou um saboroso churrasco. Agora imagine ter uma carne macia, suculenta e de alta qualidade na mesa? Pensando nisso, o Programa Senepol Meat, uma parceria entre Núcleo Brasileiro de Melhoramento do Senepol - NBM Senepol e a empresa L4V Carnes, desenvolveu um novo produto de extrema qualidade com todos os itens de segurança reconhecidos pelo mercado nacional e internacional, que em breve estará acessível na mesa dos sul-mato-grossenses. Trata-se do Senepol Meat – Supreme Quality Meat. O programa é incentivado pelo grupo que compõe o Sou Senepol, formado pelos criatórios Senepol CMI, Senepol San, Senepol Branda Mundo, Senepol LLS e Senepol Tamar, durante a Expogrande 2017.



O programa Senepol Meat nasceu com objetivo de promover, diferenciar e qualificar carnes da raça levando ao mercado um produto de alta qualidade do cruzamento da matriz Nelore com o touro Senepol. O choque de sangue zebuíno com taurino (chamado de heterose) absorve as melhores qualidades das duas raças que são: rusticidade, precocidade sexual e de ganho de peso, resultando em uma carne extremamente macia, suculenta e saborosa, com o padrão e excelência em qualidade que muitos consumidores procuram.



“Estamos iniciando um projeto que tem mais de um ano de conceito. As características da Senepol Meat são excelentes. Um trabalho feito em parceria com a fazenda San Francisco do criatório Senepol San, que proporcionou um material nas nossas mãos, que causou uma felicidade muito grande. A carne chega para nós com um acabamento sem igual, uma coloração natural vermelha. Conseguimos uma padronização de carnes para atender vários nichos de mercado como churrasco com cortes especiais, uma carne extremamente macia, suculenta, com acabamento de gordura para o mercado “grill” e também cortes tradicionais para atender o mercado de carne “red”, com um produto limpo, saudável, sem gordura entremeada, para ser consumida no dia a dia. Esse início de trabalho estamos muito satisfeitos com o produto, que tem possibilidades de potencializar mercado de carne sul-mato-grossense e também do país”, afirma Júnior Rosa, especialista em carnes da L4V Carnes.

Comercialização



Toda carne selecionada pelo Programa Senepol Meat será porcionada em cortes tradicionais e cortes especiais que serão embalados a vácuo e vendidos para o público geral, e food services, que desejarem trabalhar com carnes Premium. As compras poderão ser feitas via internet sendo entregues em caixas nas residências com montagem de kits para churrasco ou carnes da semana para almoços e jantares, além de conveniências parceiras do programa.



Objetivo do programa aos produtores rurais



O programa Senepol Meat visa, além de disponibilizar no mercado sul-mato-grossense uma carne de extrema qualidade, estimular criadores da raça a adotar modernas técnicas de criação e engorda favorecendo a produção de animais com qualidade de carcaça superior utilizando-se de boas práticas durante todo o ciclo de produção. Com esse trabalho, o objetivo é fornecer para a indústria uma carne Premium para atendimento de um público cada vez mais exigente por produtos com certificado de origem e qualidade.



Para a produtora, diretora da Fazenda São Francisco e membro do NBM Senepol, Carolina Coelho, a Senepol Meat é fruto de um incansável trabalho que começa no campo com a produção, controle e certificação de animais de Pura Origem (PO) e Puro por Cruza (PC) resulte em um produto com acabamento diferenciado à mesa dos sul-mato-grossenses.



“Estamos desbravando um território em que os produtores da raça e potenciais novos criadores possam ter uma criação dentro dos padrões de excelência, como MS já tem de costume, mas também poder difundir em nosso Estado um novo produto, com qualidade que pode chegar em um futuro não muito longe no mercado nacional”, afirma.



O programa Senepol Meat tem objetivo muito alinhados aos produtores rurais como incentivar a eficiência, com premiações por carcaças de melhor qualidade, aumentando a rentabilidade do produtor; fomentar a utilização de touros registrados (PO e PC) além de selecionar fenotipicamente animais para o Programa Senepol Meat.