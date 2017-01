Rural Em MS, 15% da soja plantada está pronta para colheita, segundo Aprosoja

Foto: Divulgação

Em Mato Grosso do Sul, a safra de soja 2016/2017 começa a ser colhida, oficialmente, na próxima semana. Isso porque, atualmente, cerca de 85% da área plantada do estado encontra-se em desenvolvimento, entre estágio vegetativo e reprodutivo, e 15% em ponto de colheita, segundo levantamento do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), ferramenta criada e mantida pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

O balanço, divulgado nesta sexta-feira (20), ainda aponta que, em algumas regiões, as máquinas já trabalham em pequenas áreas, mas o grande volume de grãos produzido em terras sul-mato-grossenses deve ser retirado das lavouras a partir do dia 25.

A colheita ainda inexpressiva, que ocorre em ritmo tímido, é pontual nos municípios de Costa Rica, Douradina, Dourados, Itaporã, Itaquiraí, Maracaju, Mundo Novo, Sete Quedas e Tacuru. As informações completas do levantamento podem ser obtidas por meio de cadastro gratuito no link: http://www.sigaweb.org/ms/sistema/.

Projeções

Em relação aos dados da safra anterior, 2015/2016, a comparação entre os números projetos para a safra 2016/2017 indicam, até o momento, aumento da área plantada de aproximadamente 2,4%. Com isso, MS passa de 2,46 milhões de hectares plantados no ciclo anterior para 2,52 milhões de hectares semeados na safra 2016/2017.

Além disso, estima-se acréscimo de 2,4% em relação à produção do grão (de 7,601 milhões de toneladas na safra 2015/2016 para 7,787 milhões de toneladas na safra 2016/2017) e manutenção na produtividade, com 51,5 sc/ha.

Mais estimativas

Outras estimativas para Mato Grosso do Sul serão divulgadas no evento Abertura Nacional da Colheita da Soja – Safra 2016/2017, promovido em Ponta Porã (MS), na Fazenda Agropastoril Jotabasso, nos dias 25 e 26 de janeiro. O evento é uma parceria da Aprosoja/MS com o Canal Rural, o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o Sistema Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS) e a Aprosoja Brasil (Associação dos Produtores de Soja do Brasil).

As inscrições devem ser feitas no site: www.projetosojabrasil.com.br, onde é possível conhecer a programação completa do evento. A entrada é gratuita.