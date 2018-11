Reavaliação Em Nota Oficial FAMASUL diz que texto de gestão do bioma pantaneiro foi modificado Pede que se reconsidere o texto apresentado à Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal e acate as tratativas feitas com a Federação

Por: Tero Queiroz 06/11/2018 às 11:18

Foto: Reprodução Em nota oficial a Federação da Agricultura e Pecuária de MS - FAMASUL, instituição que representa os direitos dos produtores rurais do estado, divulgou em seu site uma negativa ao texto de Lei da PSL 750/2011 que dispõe a gestão do bioma do Pantanal. Segundo a FAMASUL o texto não está de acordo com as tratativas feitas pela instituição, ratificadas em audiências públicas, com o relator da PLS, senador Pedro Chaves. Ainda de acordo com a entidade, da maneira escrita atualmente a legislação virá a prejudicar o desenvolvimento sustentável e a continuidade da atividade da pecuária pantaneira. Em nota, a Federação explica que são aproximados três séculos de prestação de serviço por parte dos produtores rurais da região pantaneira, conciliando pesquisa e produção agropecuária com proteção ao meio ambiente, oferecendo turismo ecológico, emprego e renda. Desse modo, a Famasul demanda ao relator da PLS que reconsidere o texto apresentado à Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal e acate as tratativas feitas com a Federação.