Expogrande 2017: Palco para semana mais importante da raÃ§a Senepol

Agronegócios Expogrande 2017: Palco para semana mais importante da raça Senepol

A raça Senepol terá mais uma história escrita dentro do agronegócio brasileiro em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, durante a “Semana Sou Senepol”, que será realizada entre 30 de março e 6 de abril, durante a 79ª edição da Expogrande, considerada a maior feira agropecuária do estado. A semana contará com cursos, encontros, dia de campo, provas de avaliação de desempenho, além de leilões e o aguardado lançamento da carne de Senepol para o mercado local.

A Semana Sou Senepol, que tem o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), nasceu em 2015 com objetivo de fomentar a raça, gerar negócios e divulgar o Senepol como excelente opção de ferramenta lucrativa para produtores de genética e também carne bovina. O evento está com dois anos e já é sucesso, pois traz possibilidades de bons negócios, comercialização de animais, relacionamento entre criadores, eventos e leilões que, até hoje, movimentaram cerca de R$ 5 milhões.

Semana Sou Senepol

A Semana Sou Senepol terá uma vasta programação começando no dia 30 de março, às 19h, com abertura dos pavilhões na Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).



No dia seguinte (31), o Programa Senepol Meat, uma parceria entre Núcleo Brasileiro de Melhoramento do Senepol (NBM Senepol) e a empresa L4V Carnes, vai lançar um novo produto de extrema qualidade com todos os itens de segurança reconhecidos pelo mercado nacional e internacional, que em breve estará acessível na mesa dos sul-mato-grossenses. Trata-se da carne Senepol Meat – Supreme Quality Meat.



O programa é incentivado pelo grupo que compõe o Sou Senepol, formado pelos criatórios Senepol CMI, Senepol San, Senepol Branda Mundo, Senepol LLS e Senepol Tamar, durante a Expogrande 2017.

No sábado (1º) e domingo (2), a partir das 17h, os pavilhões Sou Senepol realizam degustação de carne de Senepol.

No dia 3 de abril, o dia será movimentado. A partir das 9h acontecerá o Dia de Campo PADS Senepol na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande/MS, com a entrega dos resultados dos campões da 6ª edição da prova, além de palestras e visita aos animais particpantes do CAR (Consumo Alimentar Residual) Senepol.

Ainda no dia 3, às 14h30, acontecerá a 1ª reunião presencial da Diretoria da ABCB Senepol no auditório da Acrissul, dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho e à noite, às 20h, acontecerá o 6º Leilão Elite Senepol San e Convidados, com belos exemplares da raça, no Tatersal Hélio Coelho na Acrissul.

No dia 4 de abril, o dia começa com a Assembleia ABCB Senepol no Tatersal de Elite da Acrissul, às 8h30. Uma oportunidade para que os criadores de Senepol e quem pretende entrar na raça, conhecer mais sobre o trabalho da entidade que representa a raça no Brasil e no exterior. Às 20h, acontecerá o Leilão Deusas Senepol CMI e Convidados, no Tatersal da Acrissul, ofertando doadoras consagradas de alto valor genético.

As “divas do Senepol” terão uma reunião especial no Encontro Divas do Senepol, que será realizado no Espaço Gourmet do Canal do Boi, dia 5 de abril, às 9h. O objetivo do encontro é reunir as pecuaristas e simpatizantes da raça, trocar de experiências, confreternizar e claro, fomentar novos negócios.

Para quem quiser se aprofundar em informações sobre a raça e conhecer melhor sobre as vantagens do animal, durante todo o dia, acontecerá o Curso para Criadores ABCB Senepol no auditório da Acrissul, em Campo Grande. O curso é gratuito para associados. Estudantes de ciências agrárias o custo será de R$ 150,00 e para criadores não associados e demais o valor é de R$ 300,00.

Ainda no dia 5 de abril, às 20h, o Leilão Pérolas do Senepol vai movimentar a noite com as belas doadoras Senepol PO, no Tatersal Hélio Coelho, na Acrissul.

No dia 6 de abril, no encerramento da Semana Sou Senepol, o Curso para Criadores ABCB Senepol continua durante todo o dia, no auditório da Acrissul e logo em seguida, às 20h, o Leilão Reprodutores Senepol MS que disponibiliza ao mercado touros Senepol PO de alto valor genético.