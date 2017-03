Expopec discute benefícios da criação de ovinos

Ideal para pequenas e médias propriedades rurais, a ovinocultura vem ganhando espaço e dividindo ambiente com a bovinocultura. “Na criação conjunta, ambos trazem benefícios ao outro, quer seja em sanidade ou até em aproveitamento de pastagem, com tipos diferentes de consumo e aproveitamento total de alimento”, explica o inspetor técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco), André Rocha. Ele estará presente na Expopec 2017 – Exposição de tecnologias voltadas ao desenvolvimento da pecuária e ministrará no dia 24 de março, das 9h10 às 9h50, no Parque de Exposições de Porangatu (GO), a palestra ‘Ovinocultura: ovinos x bovinos ou ovinos + bovinos?’.

De acordo com André Rocha, destacar o consórcio e os benefícios da bovinocultura e ovinocultura visando o uso total e melhor desempenho de ambas as atividades são objetivos da palestra. Ele ressalta também que a atividade vive um grande potencial de produção, já que a lida com ovinos oferece ao criador várias opções de produtos para incrementar a renda mensal. Mas, para que isso possa se concretizar, o criador precisa assegurar e se dedicar ao manejo adequado dos mamíferos. “Não basta ter os animais na propriedade sem trabalhar com tecnificação. A ovinocultura não é igual criação de gado de corte, o produtor tem que reconhecer uma nova atividade e procurar a se adaptar a ela com mão de obra, instalações e manejo adequado”, diz.

Realidade do setor

Segundo o palestrante, Goiás é um estado de pouca relevância no cenário nacional. Os destaques de rebanho vão para o Sul e Nordeste do Brasil. Além disto, o consumo interno da carne ainda é modesto – entre 0,7 e 1,0 quilo por pessoa ao ano. Por isso, os criadores precisam saber que a carne ovina tem alto valor de mercado quando comparada às demais, o que inclui a bovina, tornando as negociações deste setor mais rentáveis. “A rentabilidade da atividade de ovinocultura se dá pela quantidade de arrobas produzidas em menor espaço de tempo do que na atividade de bovinocultura de corte, por exemplo”, destaca André.

Expopec 2017

O objetivo do evento é divulgar as tecnologias voltadas ao aprimoramento da produção de carne bovina, ovina e suína no Centro-Oeste, além de discutir e apresentar o que há de mais novo no mercado nacional e internacional. A exposição terá em sua programação palestras, demonstrações e oficinas, feiras de touros, espaço para negócios, exposição de animais, shopping de cavalos, visitas técnicas, vitrine da carne, leilão, festival gastronômico e outras atividades.

Durante os quatro dias de evento, quem comparecer ao município de Porangatu poderá participar de discussões e sugestões de políticas públicas para a cadeia produtiva da carne - mercados bovinos, suínos e ovinos/carneiros -, palestras com renomados especialistas, pesquisadores, técnicos e consultores do mercado, além de lançamento e demonstração de novos produtos, equipamentos e serviços. A realização é da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), do Sindicato Rural de Porangatu e do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag).