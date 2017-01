Safra Ministro da Agricultura abre colheita da soja em MS

Um dos principais polos produtores de grãos do País, Mato Grosso do Sul sediará no próximo dia 26, em Ponta Porã, o lançamento nacional da colheita de soja, com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Blairo Maggi, e da governadora em exercício Rose Modesto. O evento será realizado na Agropastoril Jotabasso, que cultiva 27,5 mil hectares de soja no município fronteiriço, segundo maior produtor da oleaginosa do Estado, e em Rondonópolis (MT).

O Brasil poderá registrar em 2017 a maior safra de sua história: 213,7 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. As previsões, se confirmadas, indicam que este ano a safra poderá ser 16,1% superior ao total do ano passado: 184 milhões de toneladas – uma queda de 12,2% em relação ao recorde de 2015 (209,7 milhões). Os dados fazem parte do terceiro prognóstico para a safra deste ano e constam do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de dezembro, divulgado nesta te4rça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na última safra, Mato Grosso do Sul produziu 7,60 milhões de toneladas de soja, em uma área de 2,46 milhões de hectares, com expectativa de colher 7,79 milhões de toneladas na safra 2016/2017, conforme previsão da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), o que representaria um crescimento de 2,44%. Se esse número se confirmar, Mato Grosso do Sul terá produção historicamente recorde. A secretaria estadual de Produção e Agricultura Familiar estima um acréscimo maior, próximo de 3%.

Números no País

O IBGE destaca que o aumento da produção deverá se dar em todas as regiões do país, com destaque para a previsão de crescimento de 73% para a safra do Nordeste; 20,5% para o Centro-Oeste; 13,4% do Norte; 11,1% do Sudeste; e 5,8% da região Sul do país. Os últimos prognósticos do IBGE em relação à safra 2016 apontam para uma produção de 184 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas – resultado 12,2% menor que o de 2015 -, em uma área de 57,1 milhões de hectares, representando queda de 0,9% em relação a 2014.

Para 2016, a distribuição regional esperada da produção de grão é de 75,1 milhões de toneladas no Centro-Oeste; de 73 milhões, no Sul (as duas regiões respondem juntas por 80% de toda a safra brasileira de grãos); 19,6 milhões de toneladas, no Sudeste; 9,5 milhões, no Nordeste; e 6,7 milhões, no Norte. Em relação à safra de 2015, houve redução de 2,1% no Sudeste, de 12,5% no Norte, de 42% no Nordeste, de 16,3% no Centro-Oeste e de 3,6% no Sul.

Abertura da safra

O lançamento nacional colheita da última safra de soja, em Ponta Porã, será feita pelo ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, Blairo Maggi, às 13 do dia 26, na Jotabasso, distante 30 km da cidade, após painéis e debates sobre sustentabilidade agrícola. O evento começa no dia 25, no mesmo local, às 9h30, com palestras sobre gestão e produção agrícola da Jotabasso, perspectivas tecnológicas para controle de insetos e boas práticas e manejo nutricional para a expressão do máximo potencial produtivo na cultura da soja.