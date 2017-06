Agronegócios MS no Campo destaca início do período de vazio sanitário da soja

O programa “MS no Campo” desenvolvido pela equipe de rádio da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul chega a 10ª edição, neste fim de semana, abordando temas e ações importantes para empresários e trabalhadores do setor rural.

Entre os destaques está o início do vazio sanitário da soja, momento em que os agricultores precisam parar a produção desse grão para evitar a disseminação do fungo causador da ferrugem asiática. Neste período, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) realiza fiscalizações em diversas propriedades para comprovar o cumprimento da medida obrigatória.

O “MS no Campo” também alerta os pecuaristas, que em virtude das fortes chuvas, podem ter um prazo maior para vacinar e registrar o rebanho durante a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A mudança no calendário vale para algumas regiões do Planalto e da Fronteira.

O ouvinte do programa vai poder conferir a meteorologia e os impactos de uma nova frente fria na cultura dos grãos; notícias sobre o aumento da produção de pescado em águas sul-mato-grossenses; a influência do agronegócio no PIB brasileiro; agenda rural; dica técnica, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras têm a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).