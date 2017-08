Desmatamento Ilegal Pecuarista campo-grandense leva multa de R$9 mil por desmatamento ilegal descoberto por imagens de s

Aos 69 anos, um fazendeiro, residente em Campo Grande, foi autuado por uma equipe de Policiais Militares Ambientais, após ser descoberto por imagens de satélite, que ele havia desmatado uma área de 9 hectares de vegetação de cerrado sem autorização do órgão ambiental.

A propriedade fica à margem da BR 163 na zona rural do município. O desmatamento já havia sido realizado há algum tempo, e plantando pastagem na área.

As atividades foram interditadas e o infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 9.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um a ano de detenção.

O mais curioso, é que outra equipe da PME já havia autuado na sexta (18) dois produtores rurais, residentes na Capital, pelo mesmo motivo. Este é o resultado de uma ação da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE), a operação denominada “Cachorro Vinagre”, tem como objetivo realizar levantamentos por imagens de satélites de desmatamentos ilegais em todo o Estado. Com as áreas de desmatamentos levantadas, são cruzados os dados dos licenciamentos e, em seguida, as pessoas que realizaram desmatamentos ilegais são autuadas por equipes da PMA.

Diversas autuações já foram realizadas em todo o Estado. Algumas por desmatamentos recentes, outras, quando iniciavam os desmatamentos ilegais e, algumas a infração era mais antiga e na área desmatada já havia o plantio de pastagem ou lavoura.

ALERTA – A PMA alerta para que os proprietários rurais realizem o licenciamento ambiental antes de efetuar a alternativa do desmatamento. Os levantamentos realizados pelas imagens localizam grandes, médios e pequenos desmatamentos, bem como os antigos, recentes e em processamento. Dessa forma, não adianta o infrator pensar que não será descoberto, pois, será e, quando for, responderá administrativamente (multas), penalmente (crime) e na instância civil (pois terá que reparar o dano).