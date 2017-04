Agronegócios Preços da carne bovina sobem no atacado

Alta de preços da carne bovina no atacado. Há menos carne no mercado.

Férias coletivas, feriados e uma dose de pecuaristas ainda resistentes em aceitar os preços atuais enxugaram os estoques de carne bovina e isso fez os preços subirem.



A valorização acumulada nos últimos sete dias foi de 1,0%, em média, com forte influência dos cortes de traseiro neste movimento.



Este cenário fez as margens das indústrias que fazem a desossa operarem em 27,6%, patamar mais de oito pontos percentuais acima da média histórica, rivalizando com os melhores resultados dos frigoríficos, que foram registrados em 2013.



Mas a situação mais interessante sob a ótica destes agentes é a venda de carne com osso. O boi casado de animais castrados subiu 8,1% entre o começo do mês e a abertura desta semana. Isso trouxe a diferença entre a receita de uma operação de venda de carcaça, couro, sebo, miúdos e subprodutos, e o preço pago pela arroba aos mesmos patamares do pacote de negócios feito com carne desossada.



A diferença histórica entre estes dois indicadores é de cinco pontos percentuais.



E a atratividade se dá pelo fato de a produção de carcaça ser operacionalmente mais “barata”, já que há uma operação a menos na indústria, a desossa das peças.

Fonte: Scot Consultoria