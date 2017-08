Rural Programa Mais Alimentos financia 40% dos tratores do país

Foto: Ubirajara Machado / Arquivo Sead

Modernizar a infraestrutura de produção da agricultura familiar é uma das formas de fomentar o trabalho, com mais qualidade de serviço e, em boa parte dos casos, de qualidade de vida também.

Na safra 2016/2017, de cada dois tratores e meio adquiridos pela produção familiar no país por meio de financiamentos, um foi conquistado pelo Programa Mais Alimentos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead).

A linha é uma das 17 vinculadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e tem o objetivo de incluir máquinas e equipamentos agrícolas no universo da agricultura familiar, a condições de créditos diferenciadas do mercado.

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), parceira da Sead no Programa, 39.805 tratores foram financiados nessa safra.

Deste total, 16.033 foram por meio do Mais Alimentos – um total de 40,2% dos contratos. Para o secretário da Sead, José Ricardo Roseno, os dados ressaltam a efetividade do programa.

"Os números reforçam a importância do programa Mais Alimentos e mostram que estamos no caminho certo.

O nosso principal objetivo é oferecer alternativas para o agricultor investir na modernização e mecanização da produção para gerar mais produtividade e renda aos empreendimentos familiares", destaca.

Segundo o diretor do Mais Alimentos, Guilherme Menezes Martinelli, o balanço revela um andamento positivo do Programa.

"Esse número é incrível. Mostra, com segurança, que máquinas estão indo para o universo da agricultura familiar e, melhor ainda, com créditos subsidiados por um programa do Governo.

Isso reforça a eficácia da política e o objetivo dela, que é chegar, de fato, ao ponto final, que é o agricultor familiar", pondera Martinelli.

Guilherme ressalta ainda a importância desse acesso para os produtores rurais. Segundo o diretor, há um aumento da produção, com qualidade na relação homem/hora. "Percebemos que há uma diminuição de horas no campo.

Por exemplo, um agricultor que demorava uma semana para preparar um solo, com o trator ele passa a gastar um dia, dois. Com isso, ele ganha a chance de diversificar a produção, melhorar a plantação, para pesquisar manejos mais adequados, além, claro, de ter mais tempo para outras coisas", justifica Martinelli.

Pronaf – Linha Mais Alimentos

O valor das operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) atingiu R$22,7 bilhões na safra 2016-2017, o que representa um crescimento de 3,4% em comparação com a safra anterior.

O Pronaf destina recursos financeiros para o desenvolvimento da agricultura familiar brasileira. Beneficia agricultores, assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais, por meio de financiamento individual ou coletivo, com juros abaixo do que é praticado no mercado.

Facilita a execução das atividades agropecuárias, ajuda na compra de equipamentos modernos, contribui para o aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo.

Uma vez definido o tipo de investimento ou custeio, os agricultores que tiverem a DAP ativa poderão optar por 17 linhas de crédito, de acordo com suas necessidades: custeio da safra, atividade agroindustrial, maquinário, equipamentos ou infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários.

O Pronaf Investimento engloba o Programa Mais Alimentos e trata da implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas.