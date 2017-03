Semeadura do milho de segunda safra avança no país

Com o tempo mais firme (menos chuvas), a semeadura do milho de segunda safra (2016/2017) avançou nas principais regiões produtoras. Em Mato Grosso, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), até o dia 24 de fevereiro, 78,7% da área prevista com a cultura foi semeada. Os trabalhos avançaram vinte pontos percentuais em uma semana, com o clima colaborando.

A produção no estado está estimada em 25,04 milhões de toneladas nesta temporada, 32,4% a mais que as 18,90 milhões de toneladas colhidas na segunda safra 2015/2016. No Paraná, 48,0% da área prevista com milho na segunda safra foi semeada até o dia 20 de fevereiro, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral). Os trabalhos estão adiantados em relação à safra passada, quando neste momento, 18,0% da área havia sido semeada do estado.

Com relação às áreas já semeadas, 55,0% estão em fase de crescimento vegetativo e o restante (45,0%) em fase de germinação. O Deral estima que 99,0% das lavouras estão em boas condições e 1,0% em condições medianas. A produção paranaense está estimada em 13,37 milhões de toneladas na segunda safra. Este volume é 31,4% maior que a registrada na “safrinha” passada. O avanço da semeadura e condições mais favoráveis para os trabalhos no campo mantiveram a pressão de baixa sobre os preços no mercado no final de fevereiro e começo de março.