Rural Seminário do setor sucroenergético vai mostrar oportunidades a jovens em Dourados

Foto: Divulgação

A Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) e o Sindicato Rural de Dourados realizarão no dia 16, à partir das 7h30, no auditório do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, durante a 53ª Expoagro o VI Seminário da Cadeira Produtiva da Cana-de-Açúcar de MS. Nesse ano o tema é “O profissional do futuro para o setor sucroenergético”.

Durante toda manhã os palestrantes tratarão de assuntos como o perfil do profissional dos dias atuais, a inserção de jovens talentos no setor e a preparação profissional além da escola. Segundo o Ministério da Educação – MEC, Dourados possui cerca de 58 mil universitários nos cursos de graduação presencial e à distância e todos os anos se formam mais de 15 mil desse montante.

Com o objetivo de apresentar os caminhos e oportunidades que o setor sucroenergético de MS tem para esse público, duas unidades associadas da Biosul apresentarão seus programas de estágio, de trainee e falarão ainda sobre como participar do processo seletivo.

Segundo Roberto Hollanda Filho, presidente da Biosul, “Ações como essa mostram que o setor continua focado em capacitação e qualificação e que não podia ser diferente com o público jovem. Essa sempre foi uma característica importante do nosso setor, que queremos preservar ainda mais, a de fortalecer a mão de obra local.”

Para a realização do evento, a Biosul tem como parceiros os grupos Bunge, Adecoagro, a Escola Pro-Fissa, o Sistema Famasul, IEL, CREA-MS e CREA Jr – MS

As inscrições para o seminário são gratuitas e limitadas através do link:bit.ly/ofuturodoagroevoce

Serviço

O que: VI Seminário da Cadeira Produtiva da Cana-de-Açúcar de MS

Quando: 16 de maio às 7h30

Onde: Auditório do Parque de Exposições de Dourados