Agronegócios Sétima edição do Rally do Milho acontece na próxima quarta-feira

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Na próxima quarta-feira, dia 7 de junho, a Copasul e seus parceiros realizam a 7ª edição do Rally do Milho. Da mesma forma que aconteceu no ano passado, o evento terá o formato de um dia de Campo, sem a competição de regularidade. O objetivo é a troca de informações e experiências entre cooperados, técnicos e parceiros. Para inscrição e mais informações, procure o Departamento Agronômico da Cooperativa.

Confira a programação do evento:

6h30 às 7h30 - Café da manhã - Silos Itaquiraí

7h30 às 9h - Apresentação dos híbridos (UDT) -

9h às 09h45 - Trajeto UDT/Fazenda Santa Maria

09h45 às 11h45 - Apresentação dos híbridos – Fazenda Santa Maria (Arrendamento Benedito Oliveira dos Santos)

11h45 às 13h - Almoço Fazenda Santa Maria

13h às 14h - Trajeto Faz. Santa Maria a Faz. Santa Rosa (Naviraí)

14h às 15h - Apresentação Tsuioshi Yamada (Síndrome das Raízes Atrofiadas – efeito de deficiência de Boro)

15h30 às 17h - Apresentação Fundação MS – Faz. Santa Rosa

17h - Encerramento – Faz. Santa Rosa