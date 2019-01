Agronegócio Soja rende mais de R$ 12 bilhões para produtores do Estado Estado totalizou R$ 32,1 bilhões de Valor Bruto da Produção, no ano passado

A soja garantiu renda acima de R$ 12 bilhões aos produtores em Mato Grosso do Sul, mais de 50% de toda a riqueza produzida nas lavouras no ano passado. Em valores, foram R$ 2,3 bilhões a mais e índice de crescimento de 24,6%. Os dados são do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), do Ministério da Agricultura, que encerrou o ano de 2018 em R$ 32,1 bilhões, montante 3,5% superior ao de 2017.

As lavouras foram responsáveis por R$ 21,6 bilhões de ganhos, alta de 7,2%, puxados pela soja, seguida da cana-de-açúcar, com R$ 4,4 bilhões; milho, com R$ 3,5 bilhões; e algodão, com pouco mais de R$ 1 bilhão.

O ano não foi favorável para a pecuária, que teve redução de valor em suas principais atividades, como carne bovina, frango, carne suína, leite e ovos. Preços internacionais e retração do consumo interno estão associados a esse desempenho, analisa José Garcia Gasques, coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.