Venda do algodÃ£o no Brasil estÃ¡ mais atrativa que exportaÃ§Ã£o

Venda do algodão no Brasil está mais atrativa que exportação

As cotações da pluma registram pequenas quedas no mercado brasileiro, devido à maior oferta. Apesar da alta nos preços externos, influenciada pela boa demanda e pela ligeira redução dos estoques de passagem em termos mundiais, as vendas do algodão no mercado brasileiro estão mais atrativas que as internacionais.

Nesse cenário, vendedores, inclusive tradings, passaram a mostrar maior interesse nas negociações domésticas em detrimento de novos contratos de exportação para o curto prazo. Com isso, aceitaram negociar a preços menores.