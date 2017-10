Saúde 10 vegetais que você deve incluir já na alimentação

Quando o objetivo é ter uma alimentação mais saudável, variada e colorida, não há nada melhor do que reforçar todos os dias o consumo de vegetais. Por serem ricos em vitaminas e minerais, estes alimentos têm um impacto direto e positivo na saúde. Embora todos os vegetais tenham os seus benefícios para a saúde, existem 10 que prometem ser ainda mais poderosos, segundo o site Reader's Diggest.

Comecemos pela cebola, um dos alimentos mais comuns na culinária. Quando consumidas cruas - ou cozidas em baixas temperaturas -, as cebolas oferecem antioxidantes e fitoquímicos, que ajudam no combate ao câncer da próstata. Se forem consumidas com abacate ou tomate, as cebolas conseguem controlar os níveis de açúcar no sangue.

O milho também é uma excelente opção, isto, claro se não for o de lata, que possui muitos aditivos para aumentar a validade. O milho é detentor de bons níveis de antioxidantes como a luteína, um importante componente para a prevenção da cegueira.

Amigas de quem pretende reforçar os níveis de proteína sem consumir, para isso, mais carne, as ervilhas são outro alimento que deve ser consumido mais vezes, para diminuir o risco de câncer do estômago.

Os níveis de colesterol podem ser mais facilmente controlados com o consumo regular de couve kale, já a prevenção de vários tipos de câncer pode depender do simples hábito de comer mais brócolis, um dos alimentos que mais propriedades tem, incluindo cálcio.

Com mais vitamina do que a laranja e um porte calórico de apenas 32 calorias por cada 100 gramas, o pimentão vermelho não apenas dá cor ao prato, mas também por ser aliado do coração e das articulações.

O espinafre deve entrar no cardápio mais vezes pois favorece a saúde dos olhos. Quando cozidos, a luteína dos espinafres é mais facilmente absorvida pelo organismo. Os brotos de alfafa assumem o papel de escudo protetor contra o câncer do pulmão e ajudam a manter a pele, as unhas e o cabelo mais fortes e saudáveis.

Amadas por uns e odiadas por outros, a couve-de-bruxelas possuem altos níveis de antioxidantes capazes de libertar o organismo dos radicais livres que possam causar câncer. O coração e os olhos também são beneficiados pela inclusão de mais couves-de-bruxelas nas refeições.

Por último, mas não menos importante, está a beterraba, um tubérculo de cor e sabor característicos que promete ajudar a lutar contra o câncer, não fosse este um dos alimentos nutricionalmente mais poderosos.