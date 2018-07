'Arraiá' 10ª edição do Sarau Ziriguidum será em clima de festa julina "O microfone do evento é aberto para artistas que quiserem mostrar seu talento"

Para quem aprecia boa música, arte e cultura, vem aí a 10ª edição do Sarau Ziriguidum. Com entrada gratuita, o evento que já virou tradição em Campo Grande, acontece no dia 14 de julho, próximo sábado, a partir das 15 horas, na Plataforma Cultural, e dessa vez será em clima de festa julina.

“Já estava pensando no próximo Ziriguidum e optei por fazer um arraiá, já que a data escolhida tem tudo a ver com as festas caipiras. É uma forma de fazer o nosso sarau, reunindo o que há de melhor na cena artística da cidade, mas com um toque das festas julinas, que são sempre muito animadas”comenta a idealizadora do evento, Luanna Peralta.

Como de costume, o microfone do sarau será aberto para quem quiser mostrar seu talento. “Campo Grande tem muitos artistas bons, de vários estilos, que só precisam de uma oportunidade para mostrar sua arte, e o ziriguidum abre esse espaço”, explica, ressaltando que é preciso se inscrever na hora para se apresentar.

Além das apresentações culturais, o sarau na versão arraiá terá muita música, comidas típicas, prendas, espaço kids, quadrilha e até correio elegante. “Será um evento pra toda a família. Uma oportunidade de encontrar os amigos e se divertir”, fala Luanna.

Serviço

O acontecerá na Plataforma Cultural - Avenida Calógeras 3015, ao lado da Feira Central.