Cultura Primeira Noite Paraguaia acontece nesta sexta-feira na Capital Objetivo do evento é resgatar a cultura paraguaia entre os jovens e adultos.

O Paraguai tem uma presença muito forte em nossa região, fazendo com que muitos elementos do país fronteiriço fizessem da vida dos sul-mato-grossenses. Ressaltar a importância do país vizinho em nossa formação, é resgatar parte de nossa origem. Com esse intuito, a Associação Colônia Paraguaia de Campo Grande realiza amanhã (10), a 1ª Noite Paraguaia, a partir das 20hs.

Será uma grande noite festiva, reunindo vários elementos dos costumes locais. Da culinária típica, haverá Sopa Paraguaia, Chipa, entre outras, estarão à disposição do público. A música, ingrediente importante, fará a noite ainda mais especial, com a apresentação de grupos de danças folclóricas da Colônia, neste evento que promete uma grande integração de descendentes e simpatizantes de diferentes gerações, da cultura paraguaia.

Postos de vendas: Gugu Lanches e Salão do Adão (Bairro Pioneiros).

Toda a arrecadação da festa será utilizada para a revitalização da sede social da Colônia na Capital, que fica na Avenida Ana Luíza de Souza, 610, Bairro Pioneiros.

Maiores informações pelo telefone (67) 99221-2113.