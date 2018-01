Esporte-MS 1º grande desafio radical de Mountain Bike acontece em Jardim neste domingo 'Poderão participar atletas acima dos 9 anos acompanhados pelos pais; faça a inscrição prévia no site'

Acontece no próximo domingo (28), em Jardim a 1ª Edição do Jardim Radical Mountain Bike. A largada está prevista para as 08 horas na Praça Evandro Bazzo (Rua Mal. Rondon – Centro). O evento é uma realização do grupo de ciclistas Pedal e Poeira e recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim e supervisão técnica da Federação MS de Ciclismo, está dividido em dois circuitos: Sport e Turismo.

O Circuito Sport, tem um percurso aproximado de 60 km e o tempo limite para conclusão de 7 horas. Esta modalidade possui um nível de dificuldade médio e será caracterizado por estradões e pequenos obstáculos, ideal para atletas que estão começando a competir e realizar desafios com treinamento para longa distância.

Já o Circuito Turismo, possui um percurso aproximado de 25 km, onde o tempo limite para conclusão é de 06 horas. Neste o nível de dificuldade é considerado baixo/média, é caracterizado por estradões e ideal para simpatizantes do Mountain Bike que estão começando a realizar treinamento para longa distância.

Segundos os organizadores, o roteiro do percurso passará por propriedades particulares, proporcionando sair da rotina da cidade e curtir a cultura rural da região junto à natureza. Neste percurso os participantes não receberão premiação por cronometragem, não será válido como competição, será um passeio com toda estrutura do evento, incluindo o kit de inscrição. A idade mínima dos participantes é 09 anos de idade e é preciso que o menor esteja acompanhado do pai ou responsável.

Atleta de Jardim-MS. Foto: DIVULGAÇÃO

Cada atleta receberá uma sacola contendo o kit com uma placa de numeração, um chip de controle, uma pulseira de identificação de uso obrigatório, uma camiseta e um squeeze [garrafinha térmica];

Os kits poderão ser retirados no sábado (27), na Lótus Bike. Das 08h ás 14h - Av. Mato Grosso, nº 522, Vila Angélica I, ou no dia do desafio: Domingo (28/01) até às 7h30, nos pontos de retirada que estarão sinalizados.

Todos os atletas que completarem o percurso receberão na chegada medalhas de participação alusiva ao evento.

De acordo com o prefeito Guilherme Monteiro, eventos como este promovem a integração entre os participantes e simpatizantes do ciclismo em um ambiente saudável, além de estimular a prática esportiva e proporcionar qualidade de vida.

Para ter acesso ao regulamento completo e obter mais informações acesse: www.jardimradical.com.br. (Com assessoria).