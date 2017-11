Arte 1º Mostra de Arte e Comicida Feminina acontece esse final de semana na Capital "O encontro tem 10 palhaças confirmadas que se apresentarão ao longo dos três dias de evento"

Atriz e palhaça Thathy D Meo Foto: Divulgação/Assessoria

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro acontece a primeira Mostra de Arte e Comicidade Feminina de Campo Grande. O evento é organizado pela atriz e palhaça Thathy D Meo, e acontecerá no palco do TGR (Teatral Grupo de Risco). A entrada de cada dia do evento custa R$ 10 (meia ou antecipado) e R$ 20 (na hora).

De acordo com os organizadores, a mostra chega para suprir a falta de eventos sobre palhaçaria feminina em Campo Grande, movimento que tem ganhado força em todo o Brasil. “Na última década a palhaçaria cresceu muito em nosso país, muitos estados já possuem mostras que estão em sua quinta ou sexta edição, o Centro-Oeste em si está muito lento, essa será a primeira vez que teremos uma mostra de palhaçaria feminina aqui na Capital”, afirma Thathy.

O encontro tem 10 palhaças confirmadas que se apresentarão ao longo dos três dias de evento. Duas são de Belo Horizonte, uma do interior de Mato Grosso do Sul e as outras aqui de Campo Grande. Ainda haverá outras apresentações artísticas, todas de mulheres, de cantoras, bailarinas e atrizes.

“A primeira Mostra de Arte e Comicidade Feminina é para mostrar o potencial e revelar as palhaças que fazem seu trabalho aqui, mesmo que timidamente, com objetivo central de se fortalecer para que em 2018 possamos trazer as mestres palhaças que circulam por outras regiões do país”, explica Thathy.

Atriz e palhaça Thathy D Meo. Foto: Divulgação/Assessoria Foto: Divulgação/Assessoria

Para Thathy este é mais um local em que a mulher ainda tem pouco espaço. “Na palhaçaria a figura feminina sempre viveu às sombras da figura do palhaço, mas esse cenário vem se modificando, as palhaças estão ganhando cada vez mais espaço e se colocando no mesmo patamar que a figura masculina em qualidade e competência artística. O público tem reconhecido isso, já temos grandes mestres no país”, declara.

Ela acredita que “ações como essa, de promover encontro para discutir a arte, agrega e fortalece os artistas, é um meio de criar espaço físico de troca e possibilidades artísticas”.

Programação:

Dia 3 - Mulheres na cena- dois espetáculos categoria adulta e outro infanto -juvenil;

Dia 4 - Cabaré das Palhaças: Espetáculo com números de palhaçaria feminina;

Dia 5 - Mulheres na música: Sarau com cantoras , dança e intervenções com palhaças. (Com assessoria).