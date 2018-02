Grito do Rock Abertas inscrições para evento de Rock que acontece em março na Capital "Bandas campo-grandenses podem se inscrever para tocar no evento com 12 horas de Rock sem parar"

O festival acontecerá em março no Drama Bar, com 12 horas ininterruptas de show de rock.

Realizado em diversas cidades do mundo o Grito do Rock acontecerá mais uma vez em Campo Grande. As bandas que quiserem participar do festival podem preencher o formulário pela internet até o dia 28 de fevereiro. A inscrição é gratuita. Serão selecionadas 12 bandas que se apresentarão no dia 10 de março, no Drama Bar, entre 15h as 03h, sem parar.

Qualquer banda pode participar da seleção, desde que possua um trabalho autoral e tenha material de divulgação, como fotos, release, música (pode ser demo), entre outros, são exigências do festival que serão solicitadas no ato da inscrição. Os participantes podem ser de todo o território nacional, inclusive de outros países.

“Teve uma edição que aconteceu aqui em Campo Grande que rolou show da banda Animal de Ciudad da Bolívia”, exemplifica João Abdo, baixista do grupo Peixes Entrópicos e um dos produtores do festival.

De acordo com os organizadores, o Grito do Rock busca fomentar a cena independente, musical e local de onde acontece, sendo o maior festival colaborativo do mundo. Em 2014 aconteceu em mais de 400 cidades de 40 países diferentes.

Foto:Divulgação

“Nossa intenção é mostrar que estamos aptos a receber eventos desse porte, além de propor entretenimento para a população com um festival diversificado. Assim também revelamos que temos muito a oferecer para a cena independente de música”, explica João.

O objetivo do festival é que se apresentem bandas das mais diferentes vertentes do rock, propiciando a troca de experiências entre os estilos distintos, além do intercâmbio de bandas de diferentes lugares. “Quem vier de fora pode se ligar no que está acontecendo por aqui”, explica o produtor.

Para Mariana Sena, proprietária do Drama Bar, o Grito do Rock só tem a acrescentar à cena cultural campo-grandense. “Trazendo um festival desse porte para a cidade estamos estimulando que mais eventos assim aconteçam. Nós sempre apoiamos artistas independentes aqui no bar e sabemos que a cidade só tem a ganhar com isso”, complementa.

Para fazer a inscrição basta ir até o link na descrição do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/766515066880730/.