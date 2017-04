Promoções e torneios Abraão Games completa 16 anos e convida a todos para grande festa nesta semana "Com muitas promoções e torneios nos melhores jogos da atualidade"

Nesta quarta-feira (26) a loja Abraão Games, irá realizar uma comemoração para de seus dezesseis em atuação na Capital e convida seus clientes e apreciadores do mundo gamer para celebrarem muitas promoções que estarão sendo realizadas pela loja.

A loja está Campo Grande desde o ano de 2001, seu fundador Abraão Rosa, venceu um duelo de um jogo conhecido como "Procurando" contra o famoso jogador da época chamado “Xeque-mate” e daí surgiu a oportunidade de se tornar um empresário.

Após essa vitória Abraão começou a receber propostas de outros jogadores para que ele vendesse alguns itens seus, do jogo Diablo 2, por dinheiro real. Rosa então aceitou e fez a sua primeira venda.

O melhor jogador

Nascido e criado no mundo gamer, Abraão nunca até então tinha pensado o que ele construiria para sua vida, mas de forma natural, ele acabou por ficar conhecido dentro dos grupos de jogadores e a procura por seus itens aumentaram.

Nesse momento o menino invencível nos Gamers mais difíceis da época, decidiu que iria levar a venda a sério e criou um site que na época se chamou LojaD2, a virtualidade era forte mais logo a concorrência física chegou e Abrão que agora encarava um jogo da vida real, não queria perde-lo de forma alguma. Abrão então começou a estudar o mercado e buscou se qualificar para tornar a sua loja a mais profissional.

Foto: Divulgação/Assessoria

No ano de 2009 Abraão decidiu que iria passar de "fase" nesse novo jogo, foi então que alterou o nome de sua marca para Abraão Games Store e anexou novidades inaugurando, além de seu site com a plataforma mais moderna, inseriu vendas de produtos físicos e um escritório no centro de Campo Grande.

O jogador agora tinha dado um grande passo e não poderia mais contar com um pequeno exército de produtos, a demanda cresceu e novos outros produtos foram começando a serem entregues pela loja Abrão Games Store. Dentre alguns produtos se destacavam os Cartões Pré Pagos do famoso MMORPG World Of Warcraft.

Os demais jogadores de mercado começaram a ver Abraão se articular para vencer aquela partida na vida real. Enquanto os concorrentes antigos entregavam em 24 horas, o prazo da Abraão Games era de 29 minutos. A comunidade do WOW adorou a estratégia de jogo de Abrão e alguns se tornaram fiéis seguidores.

Administrando a vitória

Após estar na linha de frente, Abraão começou a liderar a partida, porém havia um jogador maior que todos os outros, conhecido como "Tempo", para vencer esse jogador e chegar onde queria a Abraão Games se manteve antenada no gosto de seu público começou a realizar eventos e campeonatos de jogos, como a presença do famoso Youtuber “Zangado” para um bate-papo e fotos com os clientes, o Show dos Irmãos Piologo criadores do famoso “Mundo Canibal”.

E os admiradores da loja vieram a loucura quando no último final da semana passada, a Abraão Games realizou três campeonatos de enorme sucesso. No feriado de Tiradentes várias equipes travaram batalhas épicas nos campos de justiça pelo popular League of Legends, já no sábado a bola rolou no FIFA 17 partidas acirradas, também no sábado foi a vez daqueles que se arriscam a fazer o famoso Headshot no Counter Strike, os campo-grandenses se divertiram.

E pra fechar com chave de ouro e impressionar o jogador "Tempo", nessa quarta-feira (26), a Abraão Games completa dezesseis anos de batalha e te convida para realizar uma comemoração, a loja preparou promoções na locação, na venda de jogos e na Lan House.

Serviço

A loja Abraão Games fica localizada na Rua Arthur Jorge, 1833 - Centro. Loja 15 em

Campo Grande. Para saber mais sobre as promoções e torneios podem estar entrando em contato pelo número (67) 3025-1982, ou ainda acessar no link do nome da loja e visitar a página no Facebook.