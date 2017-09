Imunização Acontece hoje (16), o Dia D da Campanha de Multivacinação Ministério da Saúde pretende atualizar a caderneta de vacinação de 47 milhões de pessoas em todo o país.

Foto: Divulgação/ PMCG

O Dia D de vacinação infantil acontece hoje com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinas de 47 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para atender a população e colocar as doses em dia, 36 mil postos de saúde estarão abertos em todo o País.

Em Campo Grande, são 66 pontos de vacinação. Todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) abre as portas neste sábado a partir das 7 h até encerramento às 17h, sem intervalo para o almoço. Foram escalados diversos profissionais entre enfermeiros e técnicos, administrativos, agentes comunitários e assistentes sociais para reforçarem as equipes destas unidades, a fim de dar celeridade e segurança à população.

A multivacinação é uma estratégia que o Programa Nacional de Imunização (PNI) vem adotando desde 2012 com a finalidade de atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), mas adultos que procurarem as unidades, também terão as cadernetas atualizadas. A mobilização acontece num curto intervalo de tempo e são oferecidas as vacinas da rotina, a fim de melhorar a cobertura vacinal.

As recomendações dos esquemas vacinais são elaboradas a partir de estudos que demonstram como uma vacina pode proporcionar o máximo de eficácia e proteção contra as doenças imunopreveníveis. Neste sentido, para cada vacina é estabelecido um esquema de vacinação, as faixas etárias alvo da vacinação, a idade mínima e máxima para receber cada dose, os intervalos ideais entre as doses.

A estimativa do Ministério da Saúde é de que 53% do público-alvo esteja com a vacinação atrasada. Além do envio de 143,9 milhões de doses de vacina de rotina, o Ministério da Saúde ainda distribuiu 14,8 milhões de doses extras de 15 vacinas para a campanha.

Serão oferecidas todas as vacinas da rotina do PNI e disponíveis nas unidades de saúde, inclusive a de Febre Amarela e a BCG que seguem um cronograma de estabelecido para otimizar a utilização das doses.

BCG (formas graves de tuberculose);

Hepatite A;

Penta Valente/DTP (hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenzae B);

Hepatite B;

VIP/VOP (vacina contra a poliomielite);

Rotavírus humano;

Pneumocócica 10 valente;

Meningocócica C conjugada;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Tetraviral (sarampo, caxumba, varicela e rubéola) ou tríplice viral + varicela (atenuada);

dT (difteria e tétano);

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular);

HPV (papiloma vírus);

Febre amarela

Para receber as vacinas é preciso apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão SUS e o número do prontuário da rede municipal de saúde. “O Ministério da Saúde não determina uma meta para esta Campanha, porém todas as doses administradas são registradas no prontuário do paciente como forma de controle”, explicou a coordenadora da Divisão de Imunização da Sesau, Emmanuela Lopes.