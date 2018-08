Tradição Acontece nesta quinta-feira em Campo Grande o Arraiá da UEMS "A festança será no campus da Capital, localizado na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155 Santo Amaro"

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Unidade Campo Grande, realizará o segundo Arraiá Uems, hoje, quinta-feira (16.8), a partir das 17h. A festança será no campus da Capital, localizado na avenida Dom Antônio Barbosa, 4.155 Santo Amaro.

A festa contará com barracas de comidas e bebidas típicas, com show de forró, além de apresentações de convidados e a grande quadrilha formada por alunos e professores da Unidade. Para as crianças, também terão atrações, como pula-pula e pescaria.

O Arraiá Uems conta com a participação de alunos, servidores e colaboradores da Instituição, além da sociedade civil. A entrada é gratuita.