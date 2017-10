Bem estar Acupuntura aumenta qualidade de vida de pacientes com câncer Mulheres com câncer de mama encontram na acupuntura uma forma de melhorar a qualidade de vida e saúde emocional

O mês de outubro é conhecido pela realização da campanha internacional ‘Outubro Rosa’, que promove a conscientização sobre o câncer de mama, doença que atinge milhares de mulheres no Brasil e no mundo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), surgem por ano no Brasil cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama. Desses, 15 mil levam as mulheres a óbito. O Inca também estima que, do início de 2016 até o final de 2017, sejam diagnosticados quase 58 mil novos casos no país. Ainda, o Ministério da Saúde aponta que esse tipo de câncer corresponde a cerca de 25% dos casos novos por ano. O câncer de mama é a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do câncer de pulmão.

Os tratamentos hoje existentes para a doença são bem agressivos ao corpo, causando diversos efeitos colaterais. Além de eliminar as células cancerígenas, também eliminam as saudáveis, causando mal-estar no paciente. A quimioterapia, por exemplo, pode acabar gerando queda de cabelo, feridas na boca, perda de cabelo, náuseas e dores. E a pior situação é quando as mulheres que sofrem com o câncer de mama precisam remover o seio, o que afeta também a saúde emocional.



Tratamento complementar

Diante da dificuldade dos tratamentos para o câncer de mama, a acupuntura vem trazer um alívio, servindo como um tratamento complementar às demais terapias e proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes. O procedimento ajuda a aliviar dores e inchaços, além de contribuir para aumentar a imunidade, aspecto fundamental para pessoas com câncer.

A Fisioterapeuta Dermatofuncional e especialista em acupuntura Dra. Andressa Moraes, proprietária do Espaço Andressa Moraes, destaca que a acupuntura também pode melhorar os resultados das terapias convencionais para tratamento de câncer. “Após a quimioterapia e radioterapia, o tratamento com acupuntura pode contribuir para que o paciente com câncer possa ter uma recuperação mais rápida, pois melhora a qualidade de vida, aliviando sintomas como cansaço, lentidão, indisposição, vômito, entre outros. Além disso, a acupuntura tem um importante papel no sistema imunológico, ajudando os pacientes com câncer a sofrerem menos com a agressividade dos tratamentos”, afirma.

A especialista ainda ressalta que são diversas as contribuições que a acupuntura pode trazer, porém, ela deve ser tratada apenas como um tratamento complementar, ou seja, jamais deverá substituir outras terapias que visam à cura do câncer.



Mastectomia



Como forma de tratamento, atualmente, o câncer de mama faz com que muitas mulheres tenham que realizar a mastectomia, cirurgia para retirada da mama. Além de afetar diretamente a autoestima e a saúde emocional dessas mulheres, o pós-operatório geralmente requer o uso de fortes remédios para aliviar dores.

Nesse sentido, a Dra. Andressa Moraes aponta que, após a retirada da mama, o tratamento com acupuntura pode acelerar a recuperação, estimulando uma melhor e mais rápida cicatrização e minimizando os efeitos colaterais da cirurgia. “A acupuntura irá trabalhar toda a parte sistêmica e emocional da mulher, eliminando o estresse e diminuindo a ansiedade”, explica.



Prevenção

Prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais. Se o câncer de mama é diagnosticado precocemente, a recuperação total chega a 95% das pacientes. O autoexame é de suma importância e quando identificado qualquer sinal diferente na mama, a mulher deve procurar um médico.

Além do autoexame, é recomendado que mulheres com mais de 40 anos façam uma mamografia ao menos uma vez a cada doze meses. Essa prática permite uma redução de 30% na mortalidade por câncer de mama em mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos.