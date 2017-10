Televisão Adriane Galisteu pode ser efetivada na Globo, diz jornal

A atriz e apresentadora Adriane Galisteu está tão em alta na Globo que poderá ser logo efetivada no casting da emissora, segundo o jornal "Agora São Paulo".

Galisteu deverá entrar para uma área chamada "reserva artística", que reúne profissionais que podem tanto apresentar programas quanto atuar em novelas da Globo, como é o caso de Lázaro Ramos e Camila Pitanga.

De acordo com o jornal, a intenção da emissora é de que ela assuma algum personagem em 2018 e fique à disposição para cobrir férias de apresentadores em programas, como o "Mais Você". Além de estar participando do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão", Galisteu apresenta um programa na Rádio Globo.