CONHEÇA Affair de Anitta é 11 anos mais velho que a cantora

Bastou uma foto de Anitta vazar agarradinha ao empresário do mercado financeiro Otavio Barros, de 37 anos, para fãs especularem um novo romance. Os dois se conheceram em Aspen, nos Estados Unidos, em fevereiro. Na ocasião, já enturmada ao grupo, Anitta chegou a publicar um vídeo em seu Instagram Stories dançando ao lado do paulista e brincando que apenas ele conhecia o rock que tocava no bar. O namoro nem foi oficializado e fãs já criaram perfis em homenagem ao casal. Rápidos...

Caso o romance com Anitta não siga em frente, Otavio pode seguir o conselho que ele deixou em seu perfil no Facebook: “O amor é como a gasolina da vida. Custa caro, acaba rápido e pode ser substituída pelo álcool”. Otavio teve uma namorada em 2011 e não era muito de declarações, porém o casal fez inúmeras viagens juntos. Desde então, ele faz o tipo solteiro convicto.

Sócio de uma poderosa empresa do mercado financeiro, Otavio é uma referência no meio em que trabalha. Ele já deu entrevistas para revistas especializadas na área econômica. Fã de Fórmula 1, ele curte o sertanejo Eduardo Costa e o rock de Guns N' Roses.

A foto da cantora em clima de romance com o empresário veio a público na tarde da última segunda-feira, postada pelo perfil "Garotxdoblog", no Instagram.