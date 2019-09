ESTUDO Além de ajudar emagrecer, banho gelado fortalece o coração, dizem estudos Vários benefícios são apontados, desde melhora em dores no corpo a diminuição de açúcar no sangue

Foto: DR/Notícias ao Minuto

Série de estudos, divulgados no site Trusted Body, mostram os benefícios do banho gelado para a saúde do organismo. Conforme o estudo, ao se adaptar às baixas temperaturas, o corpo acaba por se fortalecer contra vários males.

Nesta pesquisa, estudos concluíram que a água fria melhora a circulação sanguínea, produzindo mais oxigénio, hormonais e nutrientes no corpo.

O banho frio desperta, devido a produção do hormônio noradrenalina, que aumenta na exposição ao frio. Isso colabora para diminuição de dores no corpo, além de melhorar o humor e a concentração até ao fim do dia.

Esse hormônio, noradrenalina, é capaz de aumentar o nível de glóbulos brancos, os grandes agentes defensores do corpo humano. Com o banho frio, tornam-se aptos para combater doenças e infecções, limpando células danificadas e fortalecendo as remanescentes.

A grande revelação, é que para aquecer você após o banho o corpo produz termogênese, que faz com que o corpo queime calorias para produzir calor. A prática é, inclusive, recomendável para quem deseja diminuir os índices de açúcar no sangue e de gordura ‘má’, responsável pela obesidade, do corpo.