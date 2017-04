Música Almir Sater faz show especial em shopping da Capital no domingo

Cantor Almir Sater irá se apresentar neste domingo, às 17h, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês. Esta é a segunda vez que o centro comercial traz com exclusividade aos clientes o show desse artista que é considerado “Prata da casa” e aclamado mundialmente.

Cantor, compositor, violeiro e instrumentista, Almir Sater ultrapassa 30 anos de carreira, colecionando sucessos e emocionando plateias no mundo todo. Nascido em Campo Grande, o artista carrega o regionalismo por onde passa com a viola caipira de 10 cordas e o tradicional chapéu de couro. Canções como “Trem do Pantanal”, “Meiga Senhorita”, “Chalana” e “Comitiva Esperança” estão no repertório do show deste domingo que promete tocar o coração e encantar o público.

“O evento foi pensado com muito carinho e como uma forma de agradecer os consumidores que preferem comprar em nossas lojas”, afirma a superintendente do Bosque dos Ipês, Adriana Flores. O público, no caso, os clientes do Shopping, tem acesso ao show trocando cupons de compras por ingressos. “A apresentação especial é mais uma forma de prestigiar nossos clientes, e simboliza o que o Shopping mais prioriza - ter opções de lazer que atendam a família e proporcionar experiências inesquecíveis”, frisa Adriana.

Serviço

A apresentação é neste domingo, 30 de abril e tem início previsto para às 17h, com abertura dos portões para o público, às 16h. o show será no estacionamento do Shopping, Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796, Bairro Novos Estados.