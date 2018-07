Cultura Alunos da Escola de Circo de Londrina promovem oficina na Capital "Os alunos são campo-grandenses que estudam fora do estado"

Os artistas Murillo Atalaia e Nathália Maluf, em parceria com o Circo do Mato promovem uma oficina de circo, com início nesta quinta-feira (26). Haverá certificado de 18 horas para os participantes.

Segundo os artistas, serão trabalhadas as técnicas das modalidades aéreas de tecido acrobático, lira acrobática e trapézio, "Eu creio que nosso estado ainda seja bem carente em relação a essa arte circense, em termos de cursos e oficinas formativas. Então uma das nossas expectativas de estar buscando essa formação fora daqui, sempre foi de voltar pra cá em algum momento e poder estar oferecendo essa troca com os artistas locais e não artistas também né, poder compartilhar um pouco dessa nossa busca", explica Narhália.

A oficina será na sede do Circo do Mato, na Rua Tônico de Carvalho, 263, Bairro Amambaí, em Campo Grande. E ainda segundo os organizadores, contará com 6 encontros, sendo 26, 27, 31 de julho e 2, 3 e 7 de agosto, com horário sempre das 18:30 as 21:30. As inscrições podem ser feitas no local.

Murillo e Nathália são campo-grandenses, "Estamos buscando nossa formação fora daqui, mas somos daqui", disse Nathália. Eles que são alunos da Escola de Circo de Londrina, no estado do Paraná.

Aos interessados o investimento é de 150,00 reais para os interessados.