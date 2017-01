Torcida Amigos de Mamão se reúnem em bar para acompanhar estreia de BBB 17

A torcida em Mato Grosso do Sul é pelo advogado e ativista social Ilmar Renato, o Mamão, que entra na casa do BBB com os outros “brothers” nesta terça-feira (24) pela Rede Globo.

Família, amigos e companheiros do advogado vão fazer sua torcida, às 20 h, no Drama Bar. O local em que Mamão trabalhou como cozinheiro e onde ele foi “encontrado” pelos olheiros do programa, vai abrir gratuitamente para quem quiser acompanhar a estreia no reality show.

Ilmar Renato Granja Fonseca

Ilmar, além de pai e advogado, é conhecido ativista da cultura, dos direitos dos povos indígenas, do combate à homofobia e à violência contra a mulher. Já trabalhou como garçom na Assembleia Legislativa, foi assessor parlamentar e Secretário da Juventude no Governo do Estado na gestão Zeca do PT, é cozinheiro e professor de filosofia e sociologia do ensino médio. No último período estava fazendo mestrado em educação na UFMS, em Corumbá.

Serviço- O Drama fica na Avenida dos Estados, nº 21, quase no encontro das ruas Maracaju e 25 de Dezembro. (Com assessoria)