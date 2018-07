'Assumiu' Após assumir namoro gay, Lulu Santos recebe mensagens de carinho "Ivete, Teló e mais famosos celebraram"

Após Lulu Santos assumir que está namorando o baiano Clebson Teixeira, de 26 anos, com um post romântico no Instagram, vários famosos deixaram mensagens de apoio e carinho ao novo relacionamento do cantor, que assumiu a homossexualidade aos 65 anos.

Ivete Sangalo foi uma das primeiras a deixar o seu recado: "Bjo de dinda", escreveu na foto. "Mainha Madrinha!", respondeu Lulu no comentário dela.

"Tão lindos", disse a atriz e cantora Mariana Rios. Rafa Brites, Thiago Martins, Tata Werneck, Claudia Leitte, Tiago Leifert, Marcos Veras, Maria Gadu, Valesca Popozuda, Michel Teló, Patricia Pillar, Angélica, entre muitos outros famosos também mandaram felicitações ao casal na rede social.

Desde que Lulu Santos anunciou o namoro, Clebson já chegou aos 26 mil seguidores no Instagram.