Televisão Após barraco em 'Power Couple', Gugu vence Silvio Santos no Ibope

O apresentador Gugu Liberato. Foto: Edu Morais/RecordTV

O barraco protagonizado no Power Couple pela ex-BBB Munik Nunes e seu marido, Anderson Felício, rendeu a Gugu Liberato a vice-liderança do Ibope pela primeira vez na temporada, com 8,6 pontos.

O programa comandado por Gugu venceu o 'Pra Ganhar É Só Rodar', do ex-patrão Silvio Santos, que teve 7,8 pontos.

Os números representaram crescimento de 34% para a Record e queda de 20% para o SBT. Globo manteve a liderança com o futebol.