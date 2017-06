"Da nata" Após dar "sarrada no ar" ao vivo, vídeo de Pedro Bial viraliza na internet

Em plena madrugada desta quinta-feira (8), Pedro Bial acabou se tornando um dos assuntos mais comentados das redes sociais, principalmente depois de dar uma "sarrada" no ar, durante mais uma exibição de seu programa, o Conversa com Bial.

Enquanto batia um descontraído papo com os influenciadores digitais Dani Russo e PC Siqueira, o apresentador se rendeu a um dos mais famosos "passinhos" do funk atual, só conseguindo fazer mais sucesso, entre os telespectadores.

Aproveitando principalmente o Twitter, os internautas registraram não apenas o que acharam do que foi exibido, pela Globo, na ocasião, como também fizeram questão de compartilhar, da melhor maneira que podiam, o vídeo com as imagens da "brincadeira" feita por Bial.

No ar já há algumas semanas, a atração já contou com diversos convidados super especiais, entre eles a dupla Maiara e Maraisa, Drauzio Varella, Caco Barcellos e Rita Lee.

E o assunto continuou rendendo, nesta quinta-feira (8), principalmente depois que o apresentador repetiu o movimento que fez, em seu programa, no Mais Você, depois de conversar um pouco sobre sua vida, com Ana Maria Braga. (Com O fuxico)

Veja o vídeo: