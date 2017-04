Assédio Apresentadora da Globo detona José Mayer: 'É falta de caráter' A jornalista fez duras críticas ao ator nas redes sociais

Após a grande repercussão da denúncia feita pela figurinista Su Tonani que revelou ter sido assediada pelo ator José Mayer dentro da Globo, outras funcionárias e atrizes da emissora decidiram fazer um protesto para acabar com a opressão contra a mulher.Agora outro grande nome da Globo decidiu se pronunciar sobre o caso. A apresentadora Giuliana Morrone, do 'bom Dia Brasil', decidiu usar seu perfil no Twitter para comentar o assunto.

A jornalista fez duras críticas ao ator, que após muita pressão, até da própria emissora, decidiram assumir o assédio: “José Mayer diz que errou e que faz parte de geração machista. Assédio não é questão geracional, é questão de caráter (falta)”, junto a hashtag #chegadeassedio.Giuliana citou a carta aberta que Mayer divulgou onde dizia que tinha 'errado'. Depois a apresentadora exaltou a iniciativa de Su Tonani em expor o crime: “Algo de extrema relevância nesta história do José Mayer: a força de UMA voz, que teve a coragem de não ficar calada”, finalizou.