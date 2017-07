"São João nerd" Arraiá "diferentão" é comemorado por nerds nesta semana na Capital "A entrada será gratuita, o "Arraiá Geek" é uma realização da XD Comics em Campo Grande"

Se o "diferente" já se tornou sua principal característica a loja mais nerd da Capital; a XD Comics, confirma mais uma vez a fama, com lançamento da festa de São João para o público nerde de Campo Grande, o "Arraiá Geek", que acontece nesse sábado (08), com entrada gratuita.

Além das costumeiras barracas, de acordo com a organização do evento haverá também muita comida típica 'diferente', o evento que tem o horário de início marcado para as 15h e vai até ás 22h e promete várias atrações para o público nerd e apreciadores.

Pipoca e pastel não deixarão de estarem presentes no cardápio, o arraiá terá além de comida, também a loja XD Comics funcionando em horário normal com a venda de artigos nerds, e também contará com a presença de um caricaturista e camisetas estampadas na hora.



"Será uma grande oportunidade de você conseguir aquela camiseta com a estampa que queria", explica Lucas Guimarães (22), proprietário da Utopia Geek, loja de camisetas que estará presente no evento.



Lucas ainda destaca a importância do arraiá: "acho muito importante essa iniciativa de fazer uma festa julina diferenciada, focada para o público nerd". "Espero que possam fazer outros eventos assim", completa.



Diferença seria o termo que a sócia-proprietária da XD Comics, Jéssica Kawaminami (21), diz ser o objetivo desta comemoração. "Somos de um nicho que não é maioria em Campo Grande. Mas com eventos assim, queremos juntar essa galera pra vir e se divertir com a gente", comenta Jéssica.



"Preparamos vários eventos diferentes para que todos que venham, possam se divertir. Da criança até o idoso", finaliza a proprietária.



O "Arraiá Geek" terá vários eventos em sua programação:

Programação

14h - Campeonato Pokémon- (regularmente todo sábado acontece o campeonato na XD Comics).

15h - Batalha Campal- (famosa batalha de espadas, que será disponibilizada pelo grupo Filhos de Pandora).

17h - Kpop Random Dance- (dedicado aos fãs de música coreana popular).

18h - Quem sabe Canta- (várias musícas de animes, filmes da disney, séries... quem souber a letra é só ir ao microfone e cantar sem errar a letra).

21h - Quadrilha Cosplay (a tradicional quadrilha aqui será de cosplayers)



*Quem for participar dos eventos, estejam presentes em no mínimo 30 minutos de antecedência para realizar inscrição



Serviço

A loja de artigos nerds XD Comics, onde acontecerá a festa, fica localizada na Rua Uberlândia, Nº 28, Vila Rosa Pires. Mais informações no evento do Facebook e na página na página da XD Comics.