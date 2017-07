Cultura Arraiá do Nexa acontece no próximo sábado no Jardim Seminário Renda arrecadada pode ser a maior do ano

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria 04/07/2017

Foto: Divulgação O Nexa MS, núcleo de ex-alunos da Junior Achievement MS, organiza há quatro anos o tradicional Arraiá do Nexa. Este ano, a festança acontece no dia 8 de julho, no Jardim Seminário. A festa, já tradicional no calendário interno da instituição, reúne todos os anos mais de 400 pessoas e é aberta ao público. O evento terá quadrilha, barraquinhas de comidas típicas, bebidas e brincadeiras juninas, como pescaria, jogo da argola e show de prendas. A renda arrecadada com os ingressos e também a venda desses produtos e brincadeiras é revertida para a Nexa MS. “É a maior arrecadação do ano para o núcleo que é responsável pelo desenvolvimento de jovens líderes empreendedores. Convidamos toda a população a apoiar e dar continuidade a esse trabalho”, explica Lucilene Couto diretora executiva da Junior Achievement MS. Serviço Evento: Arraiá do Nexa Data: 8 de julho, a partir das 18 horas. Endereço: Chácara dos Empresários Gráficos na Rua Canaã, 24, Jardim Seminário. Ingressos custam 5 reais e podem ser adquiridos na hora. Mais informações pelo telefone (67) 3389-5474