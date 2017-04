Variedades ‘Arte de Rua’ é tema de exposição no espaço Cultural da TV Educativa

‘Arte de Rua’ é tema de exposição que começa na próxima quarta no espaço Cultural da TV Educativa

No dia 12 de abril, quarta-feira, às 19h30, acontece no espaço Cultural da TV Educativa (TVE) de Mato Grosso do Sul, a inauguração da exposição ArRUAça, com grafites dos artistas Muriel Curumex, Natacha Figueiredo Miranda e Erick Cartaman. A proposta é apresentar na galeria o grafite, arte comum nas ruas e espaços públicos das grandes cidades.

Um dos pilares da cultura Hip Hop, o grafite é um estilo de arte e uma forma de manifestação da opressão social. A grafiteira e estudante de Arquitetura, Natacha Figueiredo vê na exposição uma forma de valorização deste tipo de arte. “É uma maneira das pessoas que não fazem parte do movimento de rua, prestar atenção no nosso trabalho. Ver que o grafite tem seu valor artístico, tem qualidade”.

A responsável pela galeria da TV Educativa, Ana Rita Moraes também acha importante a exibição dos trabalhos no espaço cultural da TVE. “É uma temática contemporânea, extremamente forte, que denuncia as diferenças sociais, a violência e opressão dos jovens da periferia”. Ela ainda fala que os artistas merecem mais espaço para mostrar os seus trabalhos.

Para a abertura do evento será realizado um show com a banda Falange da Rima e uma apresentação do grupo de break Meta Crew. A entrada é franca.

Serviço

Endereço: Palácio das Telecomunicações – Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, Parque dos Poderes (Campo Grande/MS).

Informações: (67) 3318-3872