Festival de Inverno de Bonito Artista Adilson Schieffer faz escultura ao vivo na Praça da Liberdade durante o 18º FIB

Foto: Helton Perez e André Patroni

Quem estiver em Bonito durante o 18º Festival de Inverno tem a oportunidade de ver uma escultura sendo feita ao vivo, na Praça da Liberdade. O artista visual Adilson Schieffer está desenhando o episódio a Retirada da Laguna, da Guerra do Paraguai, na pedra fundamental, em monolítico. Os trabalhos começam sempre às nove horas e terminam às 17, durante todos os dias do Festival.

A escultura está sendo feita na pedra num ângulo de 360 graus. O artista tem um esboço do desenho feito em papel, que esta manhã ele transferiu para a pedra. Para Adilson, é uma responsabilidade muito grande retratar uma parte da nossa história ao vivo durante o FIB. “É um desafio para mim, fico lisonjeado pelo convite de mostrar a técnica ao vivo. As pessoas não sabem como é o processo, ficam perguntando, vendo, não sabem as dificuldades as inspirações. Tenho que trabalhar no cimento em até duas horas, antes de secar. Depois de definir o traço, aí fica fácil”.

Schieffer explica que a parte do relevo vai ficar 100% pronta até o fim do Festival. A pintura ele vai fazer depois, com uma nuance de cor de pedra, sem colorir. Para fazer o trabalho, o artista baseia-se em fatos históricos relatados principalmente no livro A Retirada da Laguna, de Visconde de Taunay, e também em informações pesquisadas na internet. “Vai ser uma história contada em imagens em alto-relevo dentro da minha percepção artística dos fatos”.