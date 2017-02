Brasil Assuntos tabus para o público geral, Ilmar realmente fala o que pensa no BBB De “fora Temer” a suicídio, passando por sexo, drogas e rock’n’roll, nenhum tema é censurado pelo brother

Por: Redação, com assessoria

Foto: Divulgação

O representante sul-mato-grossense na 17ª edição do Big Brother Brasil está realmente cumprindo a promessa de falar o que pensa e sem medo de ser feliz, aborda vários assuntos que no meio geral, são tabus, como drogas, suicídio e política partidária.

“Eu falo o que eu penso, e isso pode me colocar em risco”, disse ele quando se apresentou ao jogo. Porém, o “galã de humanas” como ele foi tachado pelo Mr. Edição, ainda assim, arrisca e diz que está vivendo o programa. “Eu não estou jogando, estou vivendo”, garante Ilmar aos colegas de confinamento.

Isso ficou claro quando em uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Mamão falou abertamente sobre drogas e sobre o tempo em que fez uso. Ele contou sobre o tempo que foi viciado em cocaína e aconselhou Manoel. “Eu olhei no espelho e estava ficando feio. Resolvi que era preciso parar”.

Outro assunto que foi provocado por Ilmar, é a política, já que muitos dizem, que na Vênus Platinada, quando o tema é esse, a censura rola solta. “Temer é um usurpador”, afirmou Mamão em uma das suas conversas. Claro, que gerou memes e discussões na internet, já que não só ele, como muitos brasileiros não reconhecem a legitimidade do governo de Michel Temer, que assumiu o posto após Dilma Rousseff ser tirada do cargo. Há os que ainda esperam que Mamão grite o “Fora Temer”, sem medo de ser feliz.

O suicídio do pai, abordado de forma tão natural por ele em uma conversa, é outro tema “tabu” que a imprensa evita tratar, e é quase que um “manual de normas da redação” não escrever sobre suicídio, ficando relegado a editorias de comportamento ou quando envolve alguém muito famoso.

Para ele, no entanto, é um assunto que faz parte de sua vida, já que o pai se matou quando ele tinha apenas cinco anos. “Eu tive que me reencontrar como homem”, contou ele aos colegas de confinamento. E diferente do que podem pensar, não é a primeira vez que ele fala sobre isso, já que escreveu uma carta aberta ao seu pai, que foi veiculada em Campo Grande, onde ele mora na ocasião que o tema veio a tona devido a vários casos que estavam acontecendo.

“Mãe, eu to na Globo!”

Mamão sempre esteve em situações que provocam a atenção da mídia e da imprensa, como ocupações políticas, militância pelos direitos humanos e protestos, e talvez esse seja seu diferencial para conviver com pessoas tão diferentes dentro do programa que por muitos, é considerado uma futilidade.

E essa “boca solta e peito aberto” é o que preocupa dona Dulce, mãe do “Mamãozinho”, como ela mesmo chama o filho. “Meu coração parece que vai explodir, de saudade mas ao mesmo tempo de preocupação, porque ele é boca aberta”, diz dona Dulce, abertamente assim.

Sobre a pluralidade do filho, que convive com “várias tribos”, ela mesma assume que sempre foi assim. “Fui criada na igreja batista, sou evangélica, e ele sempre respeita as ideias alheias”, garante.

E essa pluralidade ficou clara, desde que entrou na casa e gritou “Viva Ñaderu” que é uma expressão indígena de saudar a Deus. Algo natural para ele, já que Mamão sempre advogou ativamente pela causa indigenista no Estado de Mato Grosso do Sul.

“Por isso que eu gosto de trabalhar com os índios, eles valorizam o ser e não o ter”, afirmou ele dentro da casa mais vigiada do Brasil. E é isso que Ilmar vem mostrando, que ele é, ele não tem.

“Eu tô brincando na Globo. Deixa eu brincar. E estou sendo eu mesmo. Eu só não posso fazer uma coisa que eu combinei com meu filho, o resto todo eu faço se eu quiser e eu vou fazer", afirmou. E alguém duvida disso?