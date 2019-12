Ator de MS lanÃ§a Ãºltimo episÃ³dio de 'A Boba do PedaÃ§o': "Nem Walcyr Carrasco pensaria nesse final"

NOVELA DA GLOBO Ator de MS lança último episódio de 'A Boba do Pedaço': "Nem Walcyr Carrasco pensaria nesse final" Capítulo final vai ao ar nessa semana, final diferente da novela original cria suspense entre espectadores

Lucas e os colegas em cena durante gravação da paródia Foto: Divulgação

O ator campo-grandense, Lucas Oliver, criou e ganha fama em Mato Grosso do Sul, com uma paródia feita a partir do enredo da novela que passou às 21h na Rede Globo, a “A Dona do Pedaço”, escrita por Walcyr Carrasco, a novela terminou no último dia 22 de novembro. Mas aqui no Mato Grosso do Sul a paródia ainda será finalizada, e, conforme o ator, o final diferente da novela original promete surpreender os espectadores.

Intitulado a “A Boba do Pedaço” a paródia divertiu internautas e foi destaque na televisão sul-mato-grossense, com chamadas e participações ao vivo da protagonista Maria da Paz (interpretada por Lucas). Passou no MS1 da TV Morena. Famosos como a cantora Jojo Todynho e a digital influencier Rainha Matos, respostaram trechos e fotos da paródia em suas redes sociais.

Além de Lucas, colegas atores completam o elenco “matoglobal”. Toda a paródia contempla de 9 até 10 capítulos já publicados, os vídeos são disponibilizados no perfil do ator no Instagram. Com um público fiel a paródia teve um dos capítulos gravado no Rio de Janeiro, durante uma viagem do elenco.

O último episódio deve ir ao ar na próxima quinta-feira (12), o décimo e último capítulo será publicado, com uma exibição para o elenco e produção em umas das locações da paródia. Lucas garantiu que o tão comentado fim da trama original será bem diferente na paródia. “Acho que nem o próprio Walcyr Carrasco pensaria nesse final. Com certeza o público vai se surpreender e gostar muito, de toda a produção e elenco, apenas 3 pessoas sabem sobre a cena final que mudará tudo”, fez suspense o artista.

Na exibição do último capítulo, será apresentado o novo projeto, a nova novela das 21h, que estreou em 25 de novembro também ganhará uma adaptação: Humor de Mãe. Na nova paródia, serão abordadas as manias e as características que tornam as mães únicas e muitas vezes engraçadas.

Quem quiser acompanhar essa nova paródia, que promete atingir até mesmo os públicos fora dessa galáxia é só seguir Lucas nas redes.

Perfil onde os capítulos são publicados:

https://www.instagram.com/lucas.oliver1/