Arte Atriz que trabalhou em musicais da Broadway apresenta-se na Capital "Samantha trás um espetáculo musical escrito e interpretado por ela mesma"

O mundo por trás das cortinas recebe em Campo Grande, Samantha Caracante. Nos dias 21 e 22 de Julho Samantha apresentará o monólogo musical inédito "Mil Palavras - EnCanto 100 Amarras", escrito e encenado por ela. O musical será apresentado no teatro Prosa no SESC Horto.

Samantha é atriz, cantora e bailarina paulista e atualmente mora em Campo Grande. Formada em Dança pela UNICAMP, atua e canta há mais de 20 anos e concluiu sua pós-graduação em Direção Teatral em 2016, na Escola spuerior de artes Celia Helena - SP.

Escola Celia Helena. Foto:Reprodução/Web

O espetáculo "Mil Palavras - EnCanto 100 Amarras" é um monólogo musical , concebido e encenado pela cantora e atriz Samantha Caracante, que interpretará textos e poemas de consagrados escritores, bem como célebres canções da MPB.

Em seu último trabalho teatral, Samantha esteve em cartaz no musical da Broadway 'Ou tudo ou nada' no Teatro Net Rio, no Rio de Janeiro.

Peça- 'Ou Tudo Ou Nada'. Foto. Reprodução/Web

A encenação do espetáculo musical contará, também, com um trio de músicos tocando ao vivo: IVAN CRUZ (violão 7 cordas, guitarra, flauta e bandolim) ROMUALDO COSTA (saxofones e sanfona) e CEARÁ (percussao e bateria).

Ela também integrou o elenco de outros musicais da Broadway em São Paulo, como; 'A bela e a fera, 'Sweet Charity e My Fair Lady, além das peças teatrais Trair e coçar é só começar, de Marcos Caruso e A mandrágora, do Grupo TAPA.

A cantora e atriz se apropria nessa obra dos poemas, textos e letras de músicas para abordar temas como silêncio, solidão, felicidade, amor, relações humanas, dor, quotidiano, intuição e questões sociais.

O Espetáculo

De acordo com Samantha, por ser tido como praticamente um tributo à Palavra, a montagem do roteiro da peça permitiu a compilação de textos e poemas, de diferentes autores, sobre temas atemporais e diversificados.

O espetáculo é composto por inúmeras e consgradas canções que abordam os poemas citados.

O "casamento" entre palavra falada e palavra cantada, sempre gerou interessantes nuances na encenação. Samantha promete momentos emocionantes, cômicos, explosivos e reflexivos.

Tributo

A encenação contará com fragmentos de textos e poemas de escritores tais como Manoel de Barros, Lya Luft, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Telles, Shakespeare, Nietzsche, Bárbara Coré, Martha Medeiros e Elizabeth F. de Oliveira.

No repertório musical, serão apresentadas canções de Gonzaguinha, Tom e Vinícius, Lenine, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Itamar Assumpção, Luiz Melodia, Joyce, Arnaldo Antunes, e muitos outros célebres compositores da MPB.

Duração do espetáculo: 1h15min