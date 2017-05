Autora brasileira radicada na França completa agenda no Brasil

Após cumprir extensa agenda para o lançamento de sua última publicação “Lembranças da Vila” pelos munícipios sul-mato-grossenses de Dourados, Angélica, Glória de Dourados e Campo Grande, local onde viveu suas maiores histórias, a escritora Mazé Torquato Chotil, residente há 32 anos em Paris, encerra suas atividades no Brasil em São Paulo, em duas noites de autógrafos: dia 6 em Osasco, na Biblioteca Monteiro Lobato, e dia 7, na Alternativa Casa do Natural (na capital paulista).

“Lembranças da vila” (Editora Letra Livre, 217, 80 páginas) é o terceiro livro da série “sul-mato-grossenses” de Mazé, após “Lembranças do sítio” e “Minha aventura na colonização do Oeste”. Trata-se de abrangente conjunto de histórias contadas por uma criança que descobre o vilarejo para onde foi morar a família, o novo paraíso da menina que em tempo de escola vai descobrir mundos como: o espetáculo de circo, o homem da cobra, o doido, os contadores de história no espaço bar do comércio do pai e muito mais. Histórias baseadas em fatos reais na região da CAND – Colônia Agrícola de Dourados, traduzidos em literatura pura.

Mazé Torquato Chotil é brasileira, autora, jornalista, pesquisadora, doutora em ciências da informação e da comunicação pela Universidade de Paris VIII e pós-doutora pela EHESS. Nascida em Glória de Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. Também é autora de dois outros livros em português: “Minha Paris Brasileira” e “Trabalhadores Exilados: a saga de brasileiros forçados a partir (1964-1985)”; e dois outros em francês: “L’Exil ouvrier” e “Ouvrières chez Bidermann : une histoire, des vies”.

Vive em Paris desde 1985, onde se casou com o poeta e compositor francês Bernard Chotil e é a apresentadora do Encontro literário do Instituto Alter’brasilis. Realizou, em 7 de dezembro de 2016, na Embaixada do Brasil, com a participação do poeta Henrique Alberto de Medeiros Filho, “Autre Brésil: Mato Grosso do Sul”, com o objetivo de divulgar a cultura do nosso estado. Participa regularmente do Salão do livro de Paris.