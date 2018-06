Bar do Leo Bar do Leo reinaugura o Ondara em grande estilo em agosto

O cantor Leonardo será a grande estrela da reinauguração do Ondora, no dia 11 agosto, em Campo Grande. Com músicas que lembram o clima descontraído dos botequins, local onde sua carreira começou, o cantor recria o ambiente preferido dos brasileiros em seu mais recente trabalho – “Bar do Leo”. O evento é mais uma realização da Santo Show – Artes e Entretenimento.

O álbum traz no repertório arranjos e melodias com a cara do artista. O projeto conta com 13 músicas, sendo seis inéditas e regravações de sucessos como “Linda Linda”, “Tranque a Porta e Me Beija” e “Dona do Meu Destino”, além de “Ternura (Somehow It Got To Be Tomorrow (Today))”, eternizado por Wanderléa.

“Quem vai para o bar é um homem feliz! Vai para ver os amigos e amigas, comemorar ou acalmar o chifre. Chique ou simples, bar é só alegria!”, brinca Leonardo.

Este é o primeiro trabalho do Leonardo após o sucesso de “Cabaré”, parceria com Eduardo Costa que além de bater recordes de vendas, permanece um fenômeno com shows por todo o Brasil. Evento que veio pela primeira vez à Campo Grande pela Santo Show – Artes e Entretenimento.

Com 18 CDs e cinco DVDs lançados, Leonardo celebra com “Bar do Leo” uma longa carreira marcada por sucessos que embalam diversas gerações. A voz por trás de alguns dos maiores hits do sertanejo apresenta ao público um projeto que exalta a trajetória do artista fenômeno do gênero que mais cresce no Brasil.

O espetáculo já está no 2º lote para a Área Premium, R$ 120,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia). Ainda há mesas para os setores Privilege, A e B. Quem optar pelo setor Privilege terá direito a uma garrafa de cachaça Cabaré e menu com trio mediterrâneo, mini moranga à brasileira, mini tortinha bousain e risoto de funghi com crispy de couve.

Os demais setores também tem menu especial para curtir o boteco mais gostoso do mês de agosto.

Para garantir sua entrada acesse o site www.santoshow.com.br. Se preferir a Leandro Lourenço (Avenida Afonso Pena , 2081) é ponto de venda exclusivo para área Premium.