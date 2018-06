'Data especial' Bar em Campo Grande quer transformar Dia dos Namorados em data democrática "Com noite pensada para celebrar a felicidade, o objetivo é agradar casais e solteiros"

Foto: Reprodução

Sacramento Cervejaria celebra no próximo dia 12 de junho, o dia dos namorados de um jeito diferente. Com uma comemoração democrática e inclusiva, o bar pretende receber em suas mesas, não só casais de namorados, como também a turma que está solteira. “Nossa ideia é fazer uma celebração à vida, ao amor e à amizade e mostrar que a felicidade não depende de relacionamentos. Todos podem e devem comemorar”, explica a proprietária Fernanda Marques.

Para embalar a comemoração, a casa, que oferece áreas externa e interna e até mesmo uma salinha mais aconchegante com sofás, vai receber atrações musicais como a banda +55 Music e Arthur Rostey, que prometem muita animação com o melhor do pop e do rock.

É a segunda vez que o Sacramento promove essa comemoração diferente de Dia dos Namorados. Na primeira edição, o bar comemorou casa cheia com a presença de casais e turmas de solteiros. “Foi uma grande festa”, relembra Fernanda.

Além de oferecer um cardápio com pratos premiados em festivais gastronômicos, o menu traz diversas opções de cervejas especiais e drinks exclusivos da casa, como o Catwabba, à base de Catuaba, e o Beijo

da Fronteira, para os amantes de um bom tereré.

Serviço

O Sacramento Cervejaria fica na rua 15 de novembro, 1446. O couver custará R$8 por pessoa.