Cultura Bar vira tabacaria e se torna referência na noite da Capital

Foto: Divulgação

Com objetivo de unir o útil e o agradável, bar em Campo Grande transforma local em tabacaria e vira referência na noite dos campo-grandenses. A idéia de reformular o ambiente partiu dos empresários e organizadores de festas: Kinho Mariano, Dany Sakai, Juliano Martins e Fabinho Hammel.

A Bud Hookah Lounge passou por adaptação e reforma em julho do ano passado, quando os organizadores decidiram mudar a cara do ambienta para atender melhor o público. Mas antes os atuais donos os chamaram eles para oferecer as datas e o local para realização dos eventos.

“Vamos montar uma tabacaria pensei, liguei para os donos para aceitar o convite. Mas não tinha um centavo no bolso, mas decidimos que ali seria uma tabacaria”, recorda Kinho.

Dany, Kinho, Juliano, em visita no MS Notícias

Após reunião com os sócios, Kinho já tinha definido data e mês para a reinauguração que aconteceu em julho. No início os eventos aconteciam de quarta-feira a domingo, mas com o sucesso, hoje eles abrem a partir de terça-feira.

Hoje o som rola de quarta-feira a domingo, sempre com sertanejo e samba rock. Por lá passam por dia mais de 500 pessoas. “A energia do nosso público é diferente dos outros lugares”, comenta Kinho.

Juliano explica que o tratamento por lá é diferente de outros lugares que promovem festas na Capital. “Nosso tratamento é diferenciado em Campo Grande, o nosso é diferente”, frisa.

Conforme Dany que também é uma das sociais do Lounge, explica que recebem sempre elogios da clientela por ser atendido pelos proprietários, o que não é muito comum quando se trata da Capital. “Uma cliente me diz que nunca tinha visto em outros lugares alguém ser recebidos por abraços e beijos de atendentes”, conta.

Vale lembrar que ambos trabalham com eventos há anos. Eles ressaltam que são realizados cincos eventos por semana. “A gente também abre espaço para os novatos e os antigos da música, esse é o nosso diferencial”, explicam os sócios.

Serviço- Os interessados em conhecer o ambiente é só acessar a pagina no Facebook: Bud Hookah Lounge. Ou ir até o local, que fica localizado na Avenida Afonso Pena, 4.227. Outras informações podem ser obtidas no número (67) 99603-0051.